Аэропорт Волгограда Фото A.Savin https://ru.wikipedia.org/wiki/Гумрак_(аэропорт)

20 февраля 2018, 09:45

Шесть рейсов задержаны в аэропорту Волгограда

Аэропорт Волгограда из-за тумана работает по фактической погоде, задержаны один международный рейс и пять внутренних российских.

"Кавказский узел" ранее писал о задержке рейсов в аэропорту Волгограда в конце января.

Вовремя не смогли сегодня прилететь в Волгоград самолеты из Астрахани, Ростова-на-Дону и Челябинска. На вылет в волгоградском аэропорту задержаны рейсы в Дубай, Москву и Челябинск, следует из онлайн-расписания на 09.40 мск на сайте аэропорта.

Рейсы задержаны из-за тумана, пишет со ссылкой на источник в справочной аэропорта "Интерфакс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Волгограде облачно, без осадков, температура воздуха -3 градуса, ветер скоростью 4 метра в секунду. Ночью погода не изменится. Днем 21 февраля также будет облачно, температура понизится до -6 градусов. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Работа волгоградского аэропорта нарушена из-за непогоды", "Самолет Москва - Сочи экстренно сел в Волгограде", "Беспосадочный рейс Волгоград – Пхукет стал первым за 60 лет".

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