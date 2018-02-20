Азербайджан обвинил Армению в обстрелах семи сел

20 февраля 2018, 08:43

Вооруженные силы Армении за сутки 124 раза нарушили режим прекращения огня в зоне карабахского конфликта, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 19 февраля Азербайджан обвинил Армению в 136 обстрелах, днем ранее - в 122 обстрелах за сутки. Минобороны Нагорного Карабаха также еженедельно обвиняет Азербайджан в нарушении перемирия. Так, по его данным, с 11 по 17 февраля азербайджанские военные обстреляли позиции Армии обороны 250 раз.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако обстрелы в зоне конфликта с тех пор не прекращались ни на сутки, следует из опубликованной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

Подразделения вооруженных сил Армении за сутки нарушили режим перемирия "в различных направлениях фронта" 124 раза, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, обстрелы велись с позиций, расположенных на территории Армении и "близ оккупированных сел". Подверглись обстрелам позиции азербайджанской армии в селах Кемерли, Гушчу Айрым, Бала Джафарли, Алибейли, Коханеби, Геяли, Заманлы и на безымянных высотах на территории Газахского, Товузского и Гедабекского районов, говорится в сообщении, размещенном на сайте Минобороны Азербайджана.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

Материалы о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".