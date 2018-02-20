Военная техника армии Азербайджана. Фото https://mod.gov.az/ru/foto-arhiv-045/?&pagen=6

20 февраля 2018, 08:43

Азербайджан обвинил Армению в обстрелах семи сел

Вооруженные силы Армении за сутки 124 раза нарушили режим прекращения огня в зоне карабахского конфликта, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 19 февраля Азербайджан обвинил Армению в 136 обстрелах, днем ранее - в 122 обстрелах за сутки. Минобороны Нагорного Карабаха также еженедельно обвиняет Азербайджан в нарушении перемирия. Так, по его данным, с 11 по 17 февраля азербайджанские военные обстреляли позиции Армии обороны 250 раз.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако обстрелы в зоне конфликта с тех пор не прекращались ни на сутки, следует из опубликованной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

Подразделения вооруженных сил Армении за сутки нарушили режим перемирия "в различных направлениях фронта" 124 раза, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, обстрелы велись с позиций, расположенных на территории Армении и "близ оккупированных сел". Подверглись обстрелам позиции азербайджанской армии в селах Кемерли, Гушчу Айрым, Бала Джафарли, Алибейли, Коханеби, Геяли, Заманлы и на безымянных высотах на территории Газахского, Товузского и Гедабекского районов, говорится в сообщении, размещенном на сайте Минобороны Азербайджана.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

Материалы о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан сообщил о пулеметных обстрелах со стороны Армении", "Азербайджан обвинил Армению в попытке диверсии", "Политологи сочли маловероятным запрет на поставки российского оружия Армении".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

20 февраля 2018, 13:23

20 февраля 2018, 13:04

20 февраля 2018, 12:07

20 февраля 2018, 11:56

  • Два активиста оштрафованы в Астрахани

    Суд признал членов астраханского штаба Навального Александра Когута и Артема Тербаляна нарушителями правил организации митинга и постановил оштрафовать каждого на 10 тысяч рублей. Сами активисты не считают себя организаторами акции.

20 февраля 2018, 11:47

Темы дня

События дня

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты