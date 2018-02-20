Директора двух дагестанских школ обвинены в хищении денег из Фонда соцстраха

20 февраля 2018, 08:32

Директора общеобразовательной и спортивной школ в одном из сел Левашинского района предоставили в республиканский Фонд соцстраха ложные сведения и похитили 1,8 млн и 300 тысяч рублей, заявили следователи.

По данным следствия, в 2015-2016 годах директор общеобразовательной школы и директор детско-юношеской спортивной школы вносили ложные сведения в расчеты о начисленных и уплаченных взносах на обязательное социальное страхование, а также в заявки о выделении средств на погашение задолженности по обязательному медицинскому страхованию. Обвиняемые похитили из Фонда социального страхования республики 1,8 миллиона рублей и 300 тысяч рублей соответственно, рассказали в следственном управлении Следственного комитета РФ по Дагестану.

Директора школ обвинены по ч. 3 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования с использованием своего служебного положения) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Уголовное дело направлено в суд, сообщает 19 февраля ведомство на своем сайте.

Ранее "Кавказский узел" писал об уголовном деле о мошенничестве и подлоге в отношении директора и бухгалтера школы в Агульском районе. Судом установлено, что они предоставили в отделение Фонда соцстраха ложные сведения о выплатах по беременности и родам фиктивным сотрудницам. Суд приговорил их к лишению свободы условно, сообщила прокуратура 16 февраля.