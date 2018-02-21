Астраханские правозащитники рассказали о жалобах на работу медкомиссий в военкоматах

21 февраля 2018, 04:19

Жалобы от призывников и их родителей на действия медкомиссий в военкоматах Астраханской области поступают регулярно, однако реально имеющим право на освобождение от службы в армии зачастую трудно добиться защиты своих прав. Чистка кадров в медкомиссиях является следствием многочисленных жалоб, заявили представители "Комитета солдатских матерей".

Как информировал "Кавказский узел", 14 февраля прошли обыски в военкомате Астраханской области. Глава медкомиссии и один из врачей задержаны по делу о мошенничестве (ч.3 ст.159 УК РФ). После обыска и задержаний военный комиссар области Геннадий Матвеев написал заявление об увольнении с 19 февраля.

За минувший год поступало много жалоб от молодых людей и их родителей на сотрудников астраханских военкоматов, сообщил эксперт астраханской региональной общественной организации "Комитет солдатских матерей" Анатолий Салин корреспонденту "Кавказского узла". Точное число обращений он не назвал, сказав, что их "десятки".

Так, по его словам, вопиющей стала история солдата Р., который был призван в армию несмотря на то, что медкомиссия обнаружила у него нарушение функций коленного сустава второй стадии, освобождавшее его от армейской службы. Физические нагрузки, отметил Салин, сильно подорвали здоровье молодого человека, его заболевание перешло в третью стадию, и теперь солдата направили на операцию.

Мать солдата Анна Александровна рассказала "Кавказскому узлу", что ее сыну в 2011 году исполнилось 18 лет, но в связи с обучением в колледже ему была предоставлена отсрочка от армии на год. По ее словам, сын был спортивным и желал служить в армии, однако за период отсрочки парень во время игры в футбол серьезно повредил ногу.

Документы в 2012 году были поданы в военкомат, и по решению медкомиссии на основании результатов МРТ колена молодой человек был признан негодным к воинской службе, однако получить военный билет на руки так и не удалось, отметила мать солдата.

По ее словам, через год в военкомате потребовали документы, что нога по-прежнему повреждена, для этого семья за свой счет сделала два МРТ, подтвердившие недееспособность колена, но в военкомате посчитали иначе. "Ему говорили: "Ты - уклонист. У тебя рабочая нога. Просто служить не хочешь", - рассказала Анна Александровна.

Она добавила, что вместе с сыном писала заявление в следственный комитет, но получила отписку, что нарушений не выявлено. "В конечном итоге мы оставили попытки сопротивляться, и в 2017 году сын пошел служить", - сказала мать солдата.

В случае с солдатом А., страдающим от хромоты, его недуг также не был учтен при определении годности к воинской службе, рассказал Салин.

"У солдата... одна нога короче другой, что является основанием для освобождения от службы в армии. Впрочем, хирург на это закрыл глаза, и... [солдат] год бегал, хромая. Он так и не был возвращен из армии, отслужил полный срок", - сообщил эксперт.

По его словам, в истории другого солдата К. медкомиссия на основе документов признала парня ограниченно годным в связи с заболеванием позвоночника, но по требованию руководства заключение было отменено, а молодой человек признан годным к службе. отменить и написать новые, что тот годен. "В итоге из 12 месяцев... не менее 8 пролежал в госпиталях. Кому нужен такой солдат?" - сказал Салин.

Аналогичным образом были призваны на службу ряд других солдат, кто был признан ограниченно годным к службе, отметил он.

По словам эксперта, призывнику П., имевшему основание для отказа в армейской службе в связи плоскостопием третьей степени, в течение трех лет медкомиссия не подписывала документа об освобождении от службы. "Парень вынужденно обследовался в трех разных медицинских учреждениях", - рассказал Салин, уточнив, что только после этого П. получил соответствующий документ в военкомате.

Он отметил, что призывники, которые в районных комиссиях признавались ограниченно годными к военной службе, годами могли ходить за подписями в военкомате. "Волокита и тягомотина могли длиться годами; иногда доходило до того, что человека искали как уклониста: якобы он не являлся в военкомат", - отметил Салин.

По его словам, родители призывников при поддержке "Комитета солдатских матерей" писали жалобы в прокуратуру и другие надзорные органы, однако все жалобы перенаправлялись для проверки в военный комиссариат Южного военного округа, откуда приходили ответы, что нарушений не выявлено. "Несмотря на многочисленные жалобы и возвраты солдат из армии домой по состоянию здоровья, люди... продолжали занимать свои должности... Приходили отписки откровенные", - рассказал Салин.

В отписках указывалась информация, не сопоставимая с содержанием жалобы, пояснил он. "К примеру, человек заявлял: я много лет страдаю хроническим пиелонефритом, я не годен к службе. Но приходил ответ... ваше обращение по поводу неправомерных действий сотрудников призывной комиссии рассмотрено, диагноз "астигматизм" поставлен верно. То есть в ответе содержались недуги, не имеющие отношения к реальным болезням, ... не утруждались даже разбираться", - рассказал эксперт.

Именно такая отписка пришла призывнику Б., рассказала "Кавказскому узлу" его мать Зульфия.

По ее словам, прокуратура прислала отписку на основании ответа военного госпиталя, сотрудники которого будто прочитали дело призывника только до записи диагноза по зрению. "Наткнувшись на диагноз от окулиста, врачи банально не стали смотреть ни жалобу, в которой речь идет о почках, ни само дело, в котором указаны проблемы с почками. Врачи дали отписку, передали в прокуратуру, а та уже дала ответ, что все нормально, можно служить", - рассказала Зульфия.

Сейчас совместно с "Комитетом солдатских матерей" семья отстаивает право призывника не служить в армии по состоянию здоровья, добавила она.

В прокуратуре Астраханской области и в военной прокуратуре Каспийской флотилии отказались прокомментировать корреспонденту "Кавказского узла" ситуацию с отписками в ответ на жалобы призывников и их родителей.

За последние три года к правозащитникам поступило 120 жалоб, сообщила "Кавказскому узлу" председатель астраханского отделения "Комитета солдатских матерей" Любовь Гарливанова.

"Согласно закону о персональных данных, жалобы и остальные материалы дел уничтожались. Стоит заметить, что мы работаем исключительно по заявлениям граждан, но проводим и семинары, и встречи, в ходе которых обучаем людей самостоятельно отстаивать свои интересы в различных инстанциях. Так что пострадавших, вероятно, больше", - пояснила она.

По ее словам, при помощи жалоб удалось привлечь внимание федеральных властей. Так, в конце 2017 года в Москве прошло совещание у уполномоченного по правам человека в России, где поднимался вопрос астраханских призывников. Перед поездкой поступало предложение от местных властей не выносить сор из избы и на месте решить вопрос с конкретными членами медкомиссий, рассказала председатель "Комитета солдатских матерей".

"В наши цели, конечно же, не входило увольнение каких-либо чиновников, мы лишь пытаемся сделать так, чтобы больные люди не шли служить. Это не нужно ни армии, ни самим призывникам. В армии должны служить здоровые, подготовленные молодые люди... Мне не ясно, почему из Ростова-на-Дону приходили отписки. В целом, нас банально отказывались слушать, хотя мы предлагали создать спецкомиссию по надзору за работой военных комиссий", - сказала Гарливанова.