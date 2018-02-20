Жители Северной Осетии указали на проблемные места в благоустройстве городов

20 февраля 2018, 04:18

Жители Владикавказа, Алагира, Беслана и Моздока определили 10 общественных территорий, требующих первоочередного благоустройства в рамках программы по формированию комфортной городской среды. Места отдыха, которые получат финансирование в этом году, жители выберут в ходе рейтингового голосования в марте.

Как информировал "Кавказский узел", Северная Осетия участвует в федеральной программе создания комфортной городской среды. На эти цели в 2017 году республика получила финансирование из Москвы на сумму порядка 142 миллионов рублей, к которым на условиях софинансирования добавлены средства из регионального и муниципальных бюджетов. В общей сложности финансирование составило 157 миллионов рублей. В 2017 году в рамках программы работы проводились в 114 домовых территориях и было создано восемь общественных пространств.

В этом году в городах Северной Осетии с численностью населения более 20 тысяч человек определен перечень территорий, которые жители считают необходимым благоустроить в первую очередь. Так, жители Владикавказа включили в этот список два парка, участок набережной Терека и прогулочную зону в центре города, жители Алагира - водную станцию и городскую аллею, Моздока - два парка, Беслана - аллею и городской переулок, рассказал 19 февраля корреспонденту «Кавказского узла» министр ЖКХ, топлива и энергетики республики Альберт Сокуров.

По его словам, следующий этап программы предполагает рейтинговое голосование, которое пройдет в период с 20 по 23 марта. Жителям четырех городов предложат выбрать территорию, которая будет благоустроена уже в этом году. Парк, аллея или прогулочная зона, оказавшаяся на второй позиции, будет благоустроена в 2019 году.

«В течение месяца... жители указанных городов подавали свои предложения, и для этого в местах массового пребывания граждан во всех четырех городах были установлены урны – любой желающий без помех мог выразить свое мнение. Сотрудники городских администраций на основании поступивших идей и предложений обозначили детальный перечень объектов для их вынесения на рейтинговое голосование», - пояснил министр.

На благоустройство дворов и общественных территорий в 2018 году Северная Осетия из федерального бюджета получит, как и в 2017 году, свыше 142 миллионов рублей, еще более 12 миллионов рублей составит софинансирование за счет средств республиканского бюджета и еще часть будет добавлена из муниципальных бюджетов. В целом уровень финансирования в текущем году останется на уровне прошлого года и составит 157 миллионов рублей, отметил Сокуров.

Во Владикавказе урны для сбора предложений в течение месяца размещались в трех крупных торговых центрах, которые наиболее посещаемы местными жителями.

Жительница северо-осетинской столицы Ирина Касабиева рассказала "Кавказскому узлу", что видела такую урну в одном из трамваев и воспользовалась возможностью выразить свое мнение.

«Я высказала свое мнение в отношении новой площадки и считаю, что в первую очередь нужно преобразить Пушкинский скверик во Владикавказе. Великий поэт и писатель был в нашем городе, ночевал в гостевом домике... Сквер, который поистине является историческим местом, должен преобразиться так, чтобы сюда приходило как можно больше людей», - сказала она.

Житель Владикавказа Александр Белеенко отметил, что его больше всего беспокоит состояние мест для купания в городе с населением свыше 300 тысяч человек, поскольку единственная водная станция, по его словам, не способна вместить всех желающих. Кроме того, во Владикавказе нет ни одного детского пруда, заявил горожанин.

«Моей семье с небольшими доходами очень трудно, а точнее, невозможно вывезти детей на Черное море ввиду дороговизны, и в прошлые каникулы мои сыновья провели все лето во дворе. Именно поэтому нужно вложить большие деньги и в указанную [водную] станцию и в обязательном порядке построить или создать новый детский пруд, где бы дети всегда были под присмотром взрослых», - сказал он "Кавказскому узлу".

Жительница Беслана Татьяна Рамонова также в беседе с корреспондентом "Кавказского узла" высказалась за возрождение водной станции, отметив, что за последние 20 лет это некогда популярное среди жителей ее города место массового отдыха пришло в упадок.

«Никто этим объектом всерьез не занимался – ни власти, ни предприниматели. В нашей республике, как известно, есть горные реки с бурным течением, и купаться в них опасно для жизни и здоровья. Поэтому в таких городах, как Беслан, должно в обязательном порядке быть место для купания, чтобы не приходилось куда-то ездить, а еще хуже рисковать жизнью», - отметила она.

Заместитель главного редактора газеты «Моздокский вестник» Лариса Базиева рассказала "Кавказскому узлу" о том, что на страницах ее издания, тираж которого составляет более 9 тысяч экземпляров, регулярно публикуются материалы о том, как будет создаваться комфортная среда в Моздоке с населением более 35 тысяч человек.

Сама Базиева призналась, что сама она отдает предпочтение благоустройству парка имени братьев Дубининых. По ее словам, в прошлом году там была выложена тротуарная плитка, установлены многочисленные скамейки, которые уже полюбились горожанам, и вся территория полностью освещена.

«В обязательном порядке здесь нужно запустить фонтан, сделать несколько действительно комфортных зон для отдыха, причем людей разных возрастов, уделив особое внимание детям. И тогда парк имени братьев Дубининых станет самым популярным местом», - полагает она.

Сотрудник администрации местного самоуправления Алагирского района сообщил "Кавказскому узлу", что в городе с населением более 22 тысяч человек свое мнение по поводу благоустройства территорий высказали около 4,5 тысячи горожан.

16 февраля стартовала разработка дизайн-макетов выбранных жителями территорий в четырех городах республики. В их создании в том числе принимают участие студенты архитектурно-строительного факультета СКГМИ и их наставники из числа преподавателей и опытных специалистов проектного дела, рассказал "Кавказскому узлу" сотрудник правительства Северной Осетии.