Али Инсанов обвинил суд в затягивании его обращения в ЕСПЧ

19 февраля 2018, 22:03

Бывший министр здравоохранения Азербайджана Али Инсанов направил главе Верховного суда письмо с обвинениями, заявив о намеренном затягивании судом выдачи решения и нарушении его права на обращение в Страсбургский суд.

Как сообщал "Кавказский узел", осужденный в 2007 году Али Инсанов в августе 2016 года, когда срок его заключения уже подходил к концу, был обвинен в хранении наркотиков и сопротивлении представителю власти. По новому обвинению Инсанов получил семь лет лишения свободы, 16 января 2018 года ему было отказано в удовлетворении кассации. Рассмотрение кассационной жалобы на приговор несколько раз переносилось - по мнению адвокатов, для того, чтобы отложить обращение защиты в ЕСПЧ.

Али Инсанов с 1993 по 2005 годы был министром здравоохранения Азербайджана. В СМИ были опубликованы выдержки из приговора суда от 20 апреля 2007 года, где указывалось, что "Али Инсанов для получения незаконных привилегий, воспользовавшись своими полномочиями, присвоил объекты здравоохранения, являющиеся государственной собственностью". После отказа в апелляции Инсанов выступил с резкой критикой главы Азербайджана Ильхама Алиева, обвинив его в присваивании "нефтяных" денег.

Решение Верховного суда по второму делу Инсанова было вынесено более месяца назад, однако текст вердикта до сих пор не выдан ни защитникам, ни самому осужденному, сообщил адвокат Али Инсанова Тогрул Бабаев корреспонденту «Кавказского узла».

Адвокат отметил, что обычно решение выдают адвокатам в течение 7-10 дней. «Али Инсанов считает, что Верховный суд преднамеренно затягивает выдачу решения, чтобы как можно дольше откладывать подачу им жалобы в Европейский суд по правам человека», - сказал адвокат.

По словам защитника, сегодня Инсанов направил письмо председателю Верховного суда Азербайджана Рамизу Рзаеву, указав на преднамеренное нарушение судом его прав. Бывший министр указал в письме, что рассмотрение его кассационной жалобы откладывалось более полугода, а теперь он уже более месяца ожидает текст решения.

«Судья Верховного суда без всяких причин семь месяцев затягивал рассмотрение моей кассационной жалобы, а потом оставил в силе приговор, вынесенный на основе сфабрикованного обвинения. о решение Верховного суда по сей день мне не выдано. Считаю, что эти незаконные действия преследуют целью сорвать направление мной жалобы в Европейский суд по правам человека», - процитировал текст письма Инсанова адвокат Бабаев.

Защитник выразил надежду, что после обнародования письма Инсанова к председателю Верховного суда решение все же будет выдано защите и самому осужденному.

В секретариате Верховного суде отказались комментировать обращение Инсанова, сославшись на отсутствие информации по данному вопросу, сообщил корреспондент "Кавказского узла"

Член Платформы гражданского общества Алескер Мамедли отметил, что тексты приговоров и решений судов, согласно уголовно-процессуальному законодательству, должны быть "в разумные сроки" выданы заинтересованным сторонам. По сложившейся практике, стороны обычно получают решение в течение недели, максимум в течение 10 дней, сказал он корреспонденту «Кавказского узла»

Кроме того, судебные решения подлежат публикации на сайтах судов, отметил Мамедли.

Али Инсанов включен в списки политзаключенных, составленные рабочей группой представителей гражданского общества Азербайджана, а также Центром защиты политзаключенных.

Случаи преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" освещает на специальной тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказским узлом" опубликована справочная статья "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".