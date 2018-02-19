Серебренникова не пустили на похороны матери в Ростов-на-Дону

19 февраля 2018, 20:05

Похороны матери режиссера Кирилла Серебренникова, находящегося с августа 2017 года под домашним арестом в Москве, состоялись сегодня в Ростове-на-Дону. Серебренникова не отпустили в родной город, чтобы увидеться с матерью до ее смерти, заявили знакомые режиссера.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Ростова-на-Дону, худрук московского театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников был задержан 22 августа по подозрению в организации хищения 68 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на проект "Платформа". 23 августа Серебренников был помещен под домашний арест по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Ростовские активисты этот день выразили поддержку земляку одиночными пикетами.

На плакатах пикетчиков была цитата из "Мертвых душ" в постановке Серебренникова: "Русь, чего ты хочешь от меня?", а также фраза: "Нет репрессиям!"

О смерти матери Кирилла Серебренникова Ирины в Ростове-на-Дону стало известно сегодня. О том, что ее тело кремировали, сообщили отец режиссера и друг семьи.

"Умерла после тяжелой болезни, была парализована. Она была прекрасной женщиной, преподавала литературу в школе. В последнее время очень сильно болела, была прикована к постели", - процитировал неназванного по имени друга семьи ТАСС.

Отец режиссера Семен Серебренников подтвердил, что сегодня состоялась кремация, сообщило РИА "Новости".

Показ фильма Кирилла Серебренникова "Ученик" на кинофестивале "Кинотавр" в Сочи летом 2016 года вызвал ажиотаж среди участников и гостей мероприятия. Картина собрала наибольшее количество зрителей за все дни фестиваля.

По словам знакомых режиссера, Серебренникову не позволили съездить в Ростов-на-Дону и увидеться с матерью, хотя его защита неоднократно просила разрешить ему поездку. Кирилл Серебренников был единственным сыном у своих родителей и был очень привязан к матери, написал сегодня журналист Роман Супер на своей странице в Facebook. Он отметил, что мать режиссера умерла 16 февраля.

"У Кирилла Серебренникова умерла мать. Она болела, но следователи так и не разрешили ему съездить к ней", - написал сегодня журналист Тихон Дзядко в своем Twitter.

Многие российские режиссеры и деятели культуры выступили в поддержку Серебренникова. Режиссер фильма "Довлатов" Алексей Герман-младший заявил на Берлинском кинофестивале, что уверен в невиновности Серебренникова. "Я являюсь его поручителем, считаю, он невиновен, и неоднократно об этом говорил", - привела слова Германа-младшего 17 февраля "Новая газета".

Также 17 февраля в Петербурге на площади Искусств прошла серия одиночных пикетов в поддержку Серебренникова и бывшего директора "Гоголь-центра" Алексея Малобородского. Участники пикетов, среди которых были театровед Марина Корнакова, член Союза композиторов Татьяна Чернова, режиссер, ученица Кирилла Серебренникова Женя Беркович, актер и режиссер Максим Фомин, держали плакаты "Свободу Малобородскому, свободу Кириллу Серебренникову", сообщило издание "Фонтанка.ру". Двумя днями ранее, 15 февраля, драматург Ярослава Пулинович и театральный критик Галина Брандт провели аналогичные пикеты в Екатеринбурге, сообщило издание Znak.com.

Незадолго до ареста Серебренников начал работу над фильмом "Лето". Картина посвящена лидеру группы "Кино" Виктору Цою, ее действие происходит в Ленинграде летом 1981 года, когда Цой записывает свой первый альбом. Еще до выхода в прокат, который намечен на вторую половину 2018 года, картина подверглась критике и спорам. Так, худрук Московского концептуального театра Кирилл Ганин написал в августе 2017 года в своем Facebook, что в фильме Серебренникова Цой представлен гомосексуалистом, однако журналист Артемий Троицкий опроверг эту информацию в своем блоге на сайте "Эха Москвы".

Лидер "Аквариума" Борис Гребенщиков, лично знавший Цоя и других героев картины, на презентации своего альбома 15 февраля назвал фильм "ложью от начала до конца", однако пожелал Серебренникову поскорее оказаться на свободе, сообщила "Медуза".