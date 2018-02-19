Власти пообещали семьям погибших в Кизляре по 500 тысяч рублей

19 февраля 2018, 12:19

Правительство Дагестана сегодня распорядилось оказать финансовую помощь семьям погибших и раненным при нападении на прихожан храма в Кизляре.

Как писал "Кавказский узел", 18 февраля житель Тарумовского района Халил Халилов расстрелял из ружья людей около православного храма в Кизляре. Погибли пять человек, еще четыре человека, в том числе сотрудник полиции и боец Росгвардии, остаются в больнице. Две раненые женщины находятся в реанимации, состояние правоохранителей - средней тяжести, сообщил сегодня представитель Минздрава Дагестана.

Расстрел верующих в Кизляре стал первым в 2018 году инцидентом в Дагестане, ответственность за который взяла на себя запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство".

Премьер-министр Дагестана Артем Здунов сегодня подписал распоряжение правительства о финансовой помощи пострадавшим, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы главы и правительства Дагестана.

Он уточнил, что семьям погибших решено выплатить по 500 тысяч рублей, тем, кто получил тяжелые ранения, – 250 тысяч рублей, получившим ранения средней степени тяжести – 150 тысяч рублей, а тем, кто был легко ранен, - 100 тысяч рублей.

Напомним, что расстрел людей в Кизляре произошел на фоне общей статистики снижения напряженности в Дагестане. Так, в 2017 году число вооруженных инцидентов в республике снизилось на 62,5%, а число пострадавших - на 70% по сравнению с 2016 годом. Всего в Дагестане в 2017 году было зарегистрировано 24 вооруженных инцидента, в которых 44 человека погибли и семь получили ранения, подсчитал "Кавказский узел", основываясь на данных собственных корреспондентов и информации из открытых источников.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику происходящих в республике вооруженных инцидентов.