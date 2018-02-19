Около ста человек вышли на пикет в защиту бездомных животных в Сочи

19 февраля 2018, 04:35

Участники прошедшей в Сочи акции потребовали прекратить убивать бездомных животных на улицах.

18 февраля в Комсомольском сквере Сочи с 15.00 до 18.00 мск прошел санкционированный властями пикет против массового истребления безнадзорных животных в городе, передает корреспондент "Кавказского узла".

Участники акции выступили против действий властей по уничтожению безнадзорных животных накануне проведения матчей Чемпионата мира по футболу и заявили о неисполнении постановления главы администрации Краснодарского края от 7 апреля 2014 года №300 "Об утверждении Порядка регулирования численности безнадзорных животных на территории Краснодарского края".

В конце 2010 года ФИФА приняла решение провести чемпионат мира по футболу 2018 года в России. Некоторые матчи чемпионата пройдут в городах Юга России, в частности, в Волгограде, Ростове-на-Дону и в Сочи.

Участие в акции приняли около ста человек, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" организатор пикета Екатерина Гонтарева.

Участники акции держали плакаты с бездомных животных и надписями: "В друзей не стреляют!", "Прекратите убийство!", "Сочинцы против убийства животных!", "Помогите нам", "Мы без вас не выживем!", "Нет живодерам во власти!", "Они тоже имеют право на жизнь!", "Требуем соблюдения закона (ст. 245 УК РФ)", "Меня скоро убьют!".

Акция проводится из-за негуманного отношения властей Сочи к бездомным животным, заявила Гонтарева.

"Вместо того, чтобы соблюдать законы и всем показывать пример.., сочинские власти сами их нарушают, что я и мои единомышленники считаем недопустимым. За 20 лет, которые я занимаюсь проблемами животных, меня впервые, за два дня до пикета вызвал к себе директор Департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации города Сочи Андрей Платонов и просто внимательно выслушал", - рассказала она.

"Я высказала ему свою позицию, но пока никаких изменений не вижу. Диалога с властями за все 20 лет борьбы за права животных в Сочи я не имела. Поэтому и общественность со своей стороны не намерена молчать. 25 февраля в этом же месте и в это же время мы проведем не просто молчаливый пикет, а санкционированный митинг в защиту животных и против нарушения их права на жизнь", - рассказала Гонтарева.

По ее словам, животных в городе травят при помощи препаратов "аделин" и "детелин", из-за которых они умирают в муках.

По мнению Екатерины Гонтаревой, таким методами проблему не решить.

"В Постановлении № 300 расписано, как должно быть, чтобы регулировать численности безнадзорных животных на территории Краснодарского края, куда входит и Сочи. Администрация города обязана создать условия для реализации этого постановления, согласно которому безнадзорное животное должно доставляться сначала в приют, где его должны осмотреть ветеринары. Если животное агрессивное или неизлечимо больное, то принимается решение о его гуманном усыплении без боли и издевательств. Если же животное здорово или его можно вылечить, оно помещается на карантин в приют, его лечат, кормят, стерилизуют и потом пристраивают в добрые руки. В приюте животное имеет право находиться полгода. Если за это время его не смогут вылечить и пристроить в добрые руки, то только в этом случае его могут усыпить, не выпуская на волю", - рассказала она.

По ее словам, сдать животное в приют, которые в большинстве своем являются частными, практически невозможно, так как там заявляют, что нет условий для содержания таких животных.

Единственный способ сократить численность бездомных животных - это стерилизовать их, сказала корреспонденту "Кавказского узла" любительница животных, эколог Ольга Носковец.

"Появляются так называемые догхантеры, которые самоуправно расправляются с животными и берут на себя миссию вершителей "закона". Такого не должно быть. Считаю, что во всем виноваты власти, не способные решить простые проблемы", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" участница акции Ирина Серебрякова.

Участники пикета осудили действия организаций, которые занимаются уничтожением безнадзорных животных. По словам пикетчиков, как утилизируются тела животных, неизвестно.

"По версии чиновников, трупы животных потом сжигают. Но как и где, никто не знает", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" активистка Жанна Верзунова.

В администрации Центрального района корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что бродячие животные отстреливаются и утилизируются.

"Да, отстреливают их ядом. Животные умирают мучительно, но других вариантов у нас пока нет. Эти животные также опасны для общества, если их не отстреливать, то их будет очень много", - пояснил чиновник.

Он также добавил, что во всех четырех районных администрациях можно заказать отстрел животных.

"Надо указать место нахождения животного, сообщить его внешние данные, а еще лучше указать на него", - отметил чиновник.

Участники пикета написали обращение на имя президента РФ и заявили о намерении собрать как можно подписей под ним до следующей акции 25 февраля.

В обращении участники акции попросили президента отменить десятки тендеров на отлов, уничтожение и утилизацию безнадзорных животных в Сочи, а также еще в 11 городах России.

"В преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года на государственные деньги сотни тысяч собак и кошек будут зверски отравлены, умерщвлены, убиты самыми жестокими методами... На данные цели в бюджетах всех уровней РФ заложено около 100 миллионов рублей", - говорится в обращении.