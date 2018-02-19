Видео стрельбы в Кизляре появилось в сети

19 февраля 2018, 01:49

В сети Интернет появилось видео стрельбы в Каспийске, снятое камерами наблюдения и очевидцами. На кадрах видно, как нападавший идет по улице с ружьем и расстреливает людей.

Дополнение "Кавказского узла" от 09.02 мск 19.02.2018: инцидент произошел в Кизляре.

Как сообщал "Кавказский узел", мужчина сегодня открыл стрельбу по толпе людей на праздновании Масленицы в Кизляре. Были убиты пять человек, четверо остаются в больнице.

Видео с названием "Момент начала стрельбы в Кизляре на Масленицу" опубликовано Телеграм-каналом Mash, оно также доступно на YouTube. К 1.20 мск оно набрало 673 просмотра. На кадрах с камеры наружного наблюдения видно, что мужчина идет по улице с ружьем. Пока он направляется к воротам храма, оттуда выходят две женщины. Одна из них поравнялась с мужчиной и прошла мимо. Когда раздаются звуки стрельбы, женщина бежит. За ее спиной мужчина расстреливает людей, которые шли ему навстречу, когда он входил в ворота храма.

Еще одно видео на YouTube "Стрельба в Кизляре. Видео очевидцев с места событий" к 1.20 мск набрало 138 просмотров. На нем видна только часть улицы. Предположительно, автор снимает место, где происходит стрельба. Слышны одиночные выстрелы. "Кошмар. Бедная женщина. Он еще там...", - комментирует автор ролика. Другая женщина вызывает скорую помощь. "Скорую можно к церкви? Здесь стрельба какая-то. В женщину выстрелили, мы не знаем что делать", - слышен голос за кадром.

Автор другого видеоролика, выложенного на хостинге с названием "Стрельба (Расстрел) в Кизляре 2 (Церковь)", снимает место стрельбы и жертв. "Этот тоже убитый. Там еще двое лежат", - говорит закадровый голос. Видно также, что на месте собрались мужчины и дети.

"...Здесь еще одна женщина, там еще одна. Уже пятеро, - считает жертв автор ролика. - Еще не поймали его". Видео к 1.28 мск набрало 656 просмотров.

Стрелявший, который был убит в результате нападения, был опознан как 23-летний местный житель. Источники назвали его участником запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". При этом в силовых структурах сообщили, что убитый не состоял на учете в правоохранительных органах и "не относился ни к каким радикальным течениям". Запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за стрельбу в Кизляре, жертвами которой стали девять человек.

Стрельба в Кизляре произошла на фоне общей статистики снижения вооруженных инцидентов в Дагестане. За 2017 год их число сократилось на 62,5%, а число пострадавших уменьшилось на 70% по сравнению с предыдущим годом. Всего в республике в минувшем году было зарегистрировано 24 вооруженных инцидента, в ходе которых пострадал 51 человек – 44 погибли и семь получили ранения, Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на данных собственных корреспондентов и информации из открытых источников.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику вооруженных инцидентов. Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказским узлом" собраны на специальных тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГ*".

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