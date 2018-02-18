Продлен срок следствия по делу о нападении на правозащитников в Ингушетии

18 февраля 2018, 11:57

Срок предварительного следствия по делу о нападении на журналистов и правозащитников у границы Чечни и Ингушетии продлен до 25 апреля 2018 года.

Как писал "Кавказский узел", в начале мая 2017 года адвокат Андрей Сабинин подал жалобу на следователя, расследующего нападение на журналистов и правозащитников на границе Чечни и Ингушетии в марте 2016 года. По утверждению адвоката, представители следствия не предоставили ему возможность ознакомиться с материалами дела.

Следователи в Ингушетии продлили до 25 апреля срок предварительного следствия по делу о нападении на микроавтобус с журналистами и правозащитниками на границе Чечни в марте 2016 года. Об этом следователь по особо важным делам Иса Берсанов уведомил журналиста Егора Сковороду, который проходит по делу потерпевшим, сообщает 17 февраля издание “Медиазона”.

Напомним, что 9 марта 2016 года в Ингушетии недалеко от административной границы с Чечней группой неизвестных были избиты восемь правозащитников и журналистов, а также водитель микроавтобуса Сводной мобильной группы "Комитета по предотвращению пыток", которые направлялись в Грозный. 15 февраля адвокат потерпевших сообщил о том, что следователи не смогли установить причастных к нападению на журналистов и правозащитников в Ингушетии и приостановили следствие по уголовному делу.

В марте 2017 года руководство Следственного управления СКР по Ингушетии заявило об отмене решения приостановить следствие по делу о нападении на сводную группу "Комитета по предотвращению пыток" в марте 2016 года.

Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Преследование активистов".