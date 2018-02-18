18 февраля 2018, 10:58

Азербайджан обвинил Армению в 122 обстрелах за сутки

Армянские военные за минувшие сутки 122 раза нарушили режим прекращения огня, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 17 февраля Азербайджан обвинил Армению в 125 обстрелах за сутки. Нагорный Карабах заявил о 250 обстрелах своих позиций с 11 по 17 февраля.

По данным Минобороны Азербайджана, с утра 17 февраля по сегодняшнее утро вооруженные силы Армении обстреляли азербайджанские позиции в общей сложности 122 раза. Обстрелы производились как с территории Армении, так и с территории Нагорного Карабаха, отмечается в сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха к 10.00 мск 18 февраля не прокомментировали эту информацию на своих сайтах.

Несмотря на перемирие, объявленное после апрельского обострения карабахского конфликта, обстрелы там с тех пор не прекращались ни на сутки, следует из опубликованной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" имеются материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха", "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Минская группа ОБСЕ".

Примечание:

"Азербайджанские политологи связали риск войны за Нагорный Карабах с отсутствием прогресса в переговорах", "Армянские политологи заявили об отсутствии предпосылок для войны в Нагорном Карабахе", "Алиев анонсировал восстановление контролируемого Азербайджаном села".

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