18 февраля 2018, 09:11

Фермер в Карачаево-Черкесии обвинен в мошенничестве

Глава фермерского хозяйства в Карачаево-Черкесии обвинен в мошенничестве на сумму свыше 9 миллионов рублей, сообщила прокуратура республики.

По данным следствия, в мае 2016 года фермер в Малокарачаевском районе республики представил в Минсельхоз Карачаево-Черкесии недостоверные сведения о праве на возмещение затрат на разведение сельскохозяйственных животных, и незаконно получил более 752 тыс. рублей.

В июне того же года он обратился в министерство с документами на получение субсидии, предназначенной на строительство и реконструкцию животноводческого комплекса, утверждают в прокуратуре.

"Ему было выделено 10,5 млн рублей. Для создания видимости целевого использования полученной субсидии глава КФХ израсходовал на реконструкцию фермы 2 млн рублей, а оставшиеся средства потратил на собственные нужды", - говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры региона.

В сообщении отмечается, что по уголовному делу в отношении главы одного из крестьянско-фермерских хозяйств утверждено обвинительное заключение.

Примечание:

"Три жительницы Кабардино-Балкарии обвинены в мошенничестве с кредитами на 52 миллиона рублей", "Прокуратура Кабардино-Балкарии сообщила о проблемах в расследовании резонансных дел", "Фермер в Кабардино-Балкарии обвинен в хищении более 2 млн рублей из бюджета".

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