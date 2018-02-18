Фермер в Карачаево-Черкесии обвинен в мошенничестве

18 февраля 2018, 09:11

Глава фермерского хозяйства в Карачаево-Черкесии обвинен в мошенничестве на сумму свыше 9 миллионов рублей, сообщила прокуратура республики.

По данным следствия, в мае 2016 года фермер в Малокарачаевском районе республики представил в Минсельхоз Карачаево-Черкесии недостоверные сведения о праве на возмещение затрат на разведение сельскохозяйственных животных, и незаконно получил более 752 тыс. рублей.

В июне того же года он обратился в министерство с документами на получение субсидии, предназначенной на строительство и реконструкцию животноводческого комплекса, утверждают в прокуратуре.



"Ему было выделено 10,5 млн рублей. Для создания видимости целевого использования полученной субсидии глава КФХ израсходовал на реконструкцию фермы 2 млн рублей, а оставшиеся средства потратил на собственные нужды", - говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры региона.

В сообщении отмечается, что по уголовному делу в отношении главы одного из крестьянско-фермерских хозяйств утверждено обвинительное заключение.