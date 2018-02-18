Организация медработников потребовала защитить врачей «скорой» после нападения в Сочи

18 февраля 2018, 06:13

В Сочи пациент, вызвавший скорую помощь, напал на водителя и фельдшера, при этом водитель «скорой» получил ножевое ранение. Краевая общественная организация медицинских работников потребовала наказать нападавшего.

Инцидент произошел в ночь на 17 февраля в районе Чайсовхоз.

«Скорая» приехала по вызову о падении на штырь, по факту выяснилось ножевое ранение. В ходе происшествия на сотрудников «скорой» напали... Водитель сейчас с ножевым ранением, фельдшер с ушибом», - приводит слова представителя управления здравоохранения администрации Сочи РИА «Новости».

Пострадавшим, по данным представителя управления, оказана необходимая помощь, их жизни ничего не угрожает.

Нападавший был пьян, заявила представитель МВД России Ирина Волк.

"Полицейскими установлено, что гражданин, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта нанёс телесные повреждения прибывшим для оказания медпомощи фельдшеру и водителю "скорой", - заявила Волк, слова которой приводит ТАСС.

По данным представителя МВД, в отношении мужчины составлен административный протокол по статье "мелкое хулиганство", вопрос о возбуждении уголовного дела пока будет решен после сбора всех материалов.

Краевая общественная организация медработников потребовала защитить медработников от нападений.

«При необходимости медикам будет предоставлен адвокат и полное юридическое сопровождение для отстаивания своих прав в суде. Медработники края возмущены подобными инцидентами, когда люди, спасающие жизни, вынуждены защищать собственную», - приводит заявление организации пресс-служба Минздрава Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", представители медицинских организаций края ранее заявляли о том, что случаи агрессии по отношению к местным медработникам носят систематический характер. Так, в 2015 году было зафиксировано 50 случаев нападения на врачей. В 2016 году врачи в Краснодарском крае организовали сбор подписей в поддержку проекта внесения изменений в статью 318 УК "Применение насилия в отношении представителя власти", чтобы наказание за нападение на врача было бы таким же, как за нападение на полицейского. Документ был отправлен для передачи в Госдуму. В конце 2016 года Минздрав предложил законопроект, который ужесточает наказание за нападение на медработников, однако Генпрокуратура выступила против законопроекта.