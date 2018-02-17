Главред "Алании-24" отказалась опровергнуть статью о чиновниках

17 февраля 2018, 16:59

Арбитражный суд Северной Осетии обязал журналистику Мадину Сагееву опровергнуть сведения в статье о получении господдержки фирмой, учредителем которой является высокопоставленный чиновник. Журналистка назвала решение суда необоснованным, указав на то, что в ее статье содержатся данные из официального отчета Минкавказа.

В статье "Черная метка", опубликованной 3 августа 2017 года на сайте Alania-24, Мадина Сагеева рассказала о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия республики. В связи с этим уголовным делом она обратила внимание, что, по состоянию на июнь 2015 года, единоличным учредителем одной из коммерческих фирм являлся высокопоставленный республиканский чиновник. В отчете Минкавказа за 2016 год указывалось, что этой фирме была оказана господдержка в реализации инвестиционного проекта на сумму 136 млн рублей, отметила журналистка.

Истец счел стиль изложения в статье "оскорбительным"

После публикации материала представители коммерческой фирмы, указанной в статье Мадины Сагеевой, подали иск в суд. По мнению истца, компанию попытались скомпрометировать, разместив в статье информацию об уголовном преследовании бывшего министра продовольствия и сельского хозяйства Северной Осетии. Копия искового заявления имеется в распоряжении “Кавказского узла”.



Тон статьи также "намекает на сомнительную законность получения" компанией господдержки в реализации инвестиционного проекта, считает истец. "Избранный автором оскорбительный стиль изложения указывает на наличие <...> факта аффилированного подхода к решению вопросов и иного незаконного поведения", - говорится в исковом заявлении.



При этом в иске сам факт получения господдержки в реализации инвестиционного проекта на сумму 136 млн рублей не отрицался. Истец только отказался считать ее незаконной и полученной при помощи учредителя фирмы - ныне высокопоставленного чиновника.



В итоге 14 февраля Арбитражный суд Северной Осетии принял решение удовлетворить иск компании и признал сведения в статье Сагеевой "Черная метка" порочащими деловую репутацию. Суд, в частности, счел не соответствующими действительности сведения о получении компанией в качестве господдержки 136 миллионов рублей.



Журналист должен опубликовать опровержение сведений, приведенных в статье, и заплатить компании шесть тысяч рублей на покрытие судебных издержек, говорится в решении суда. Копия документа имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Мадина Сагеева назвала решение суда необоснованным

Сама Мадина Сагеева настаивает на том, что "деловая репутация компании опорочена не была". Суд вынес необоснованное решение, считает журналистка.

Из материалов дела следует, что учредителем фирмы-истца действительно является высокопоставленный республиканский чиновник, заметила Мадина Сагеева. "И указанное обстоятельство никак не умаляет честь и достоинство истца, а наоборот, свидетельствует об основательности и надежности этой организации", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Сагеева.



При этом факт получения компанией господдержки в статье "Черная метка" приводится со ссылкой на отчет о реализации деятельности министерства по делам Северного Кавказа за 2016 год, напомнила журналистка.

Отчет о реализации инвестиционных проектов в 2016 году опубликован министерством по делам Северного Кавказа. Из отчета следует, что в СКФО в 2016 году было реализовано 12 инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе на общую сумму 25,3 млрд рублей. Господдержка в том числе была выделена фирме в Северной Осетии на проект по производству семенного картофеля. Копия отчета Минкавказа имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Помощь была оказана в рамках инновационного проекта Северо-Кавказского Центра по производству семенного картофеля, уточнила Сагеева. Кроме того, о реализации этого проекта говорится в послании главы Северной Осетии "Инвестиционный климат и инвестиционная политика РСО-Алания в 2017-2018 годах", сообщила Мадина Сагеева.

"Мы готовим апелляционную жалобу на решение арбитражного суда. У нас есть для этого месяц", - сказала ответчица, заметив, что она отказывается сейчас опровергать статью о чиновниках. "Решение суда ещё не вступило в законную силу, и я, разумеется, буду его обжаловать во всех возможных инстанциях", - подчеркнула Мадина Сагеева.



Она также отметила, что в ходе судебного процесса "адвокат отказался представлять ее интересы". Как предположила Сагеева, это связано с "оказанным на него давлением".