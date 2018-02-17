17 февраля 2018, 17:12

Чиновник из Татарстана назначен советником Здунова

Глава правительства Дагестана Артем Здунов, возглавлявший ранее министерство экономики Татарстана, назначил своим советником бывшего главу Гарантийного фонда Татарстана Дилюза Шавалиева.

Как информировал "Кавказский узел", 7 февраля премьер-министром Дагестана был назначен Артем Здунов, ранее занимавший пост министра экономики Татарстана. Он анонсировал масштабную борьбу с коррупцией, пообещав вернуть бизнес в правовое поле и вывести экономику из тени.

Распоряжение о назначении Дилюза Шавалиева советником премьер-министра Дагестана было подписано 16 февраля, сообщило сегодня со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Дагестана издание "Кавказ.Реалии".

На сайтах главы и правительства Дагестана распоряжение о назначении Шавалиева по состоянию на 17.00 мск сегодня не опубликовано. В то же время сам Шавалиев подтвердил информацию о своем назначении, указав, что сопровождал Здунова на переговорах во время инвестиционного форума в Сочи, сообщило сегодня издание "БИЗНЕС Online".

В день назначения Здунова премьером Дагестана житель Махачкалы вышел на главную площадь города с одиночным пикетом, требуя назначать на ответственные посты в республике местных чиновников. Это предложение вызвало споры в социальных сетях.

По информации издания, пост главы Гарантийного фонда Татарстана Шавалиев покинул в декабре 2017 года. 

Новости о ситуации с кадровыми чистками в республике публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Адвокаты сочли реальной угрозу зачисток в Дагестане для федеральных чиновников", "Пистолет Гамидова вызвал вопросы у силовиков", "Диссернет" объявил о плагиате в диссертации премьер-министра Дагестана".

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