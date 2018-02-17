Прокуратура нашла нарушения при ликвидации свалки в Волгограде

17 февраля 2018, 12:17

Подрядчик отступил от проекта при вывозе мусора со свалки на пруд-накопитель в Светлом Яре, ведется оценка ущерба окружающей среде, заявила прокуратура. Светлоярцы требуют закрыть отстойник, но вывоз мусора на другие полигоны тоже вызвал бы протесты и проблемы с экологией, заявил глава областного отделения "Зеленого патруля".

Как писал "Кавказский узел", 31 января жители Светлого Яра передали в Следком заявление с требованием разобраться в обстоятельствах переноса свалки из Кировского в Светлоярский район.

В июле 2017 года началась ликвидация свалки в Кировском районе Волгограда. Работы должны завершиться к чемпионату мира по футболу. Отходы вывозят на пруд-накопитель синтетических жирных кислот в Светлоярский район, однако жители района опасаются экологического вреда, несмотря на заверения властей о безопасной технологии утилизации отходов. 16 января светлоярцы подали иск в Центральный райсуд Волгограда с требованием признать соответствующее заключение государственной экологической экспертизы незаконным.

2 февраля глава областного следственного управления Михаил Музраев сообщил жителям Светлого Яра, что предоставленные ими материалы переданы в прокуратуру. 14 февраля из надзорного органа также пришло письмо, в котором начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и экологии Ольга Горлова сообщила светлоярцам, что прокуратура рассмотрела обращения, поступившие из аппарата Госудмы и аппарата губернатора Волгоградской области.

Пруд-накопитель синтетических жирных кислот Волгоградского нефтеперабатывающего завода, возведенный близ Светлого Яра в 1969 году, с 2012 года принадлежит ООО "Экотехсервис", говорится в письме из прокуратуры. По данным ведомства, участники публичных слушаний 30 мая 2017 года одобрили проект ликвидации пруда-накопителя. "Доводы о воспрепятствовании участию граждан в общественных слушаниях объективного подтверждения не нашли", - говорится в ответе.

Однако в ходе проверки выполнения работ по ликвидации свалки в Волгограде и накопителя в Светлом Яре прокуратура обнаружила ряд нарушений. "Выявлены отступления от проектной документации при производстве работ, нарушения лицензионных требований", - говорится в письме прокуратуры. При этом в пробах воздуха превышения количества вредных веществ не оказалось, отмечает ведомство.

Руководство компании "Экотехсервис" было вызвано в прокуратуру "для решения вопроса о возбуждении административных дел, а в адрес руководителей комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии области, ГКУ ВО "Дирекция водохозяйственного строительства" были внесены представления о ненадлежащем контроле за работой подрядчика", заявили в прокуратуре. Кроме того, прокуратура передала в полицию материалы для оценки ущерба окружающей среде, сообщила представитель ведомства.

В первые два месяца работ подрядчик допустил нарушения технологии, заявил "Кавказскому узлу" руководитель регионального отделения общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Ярослав Князев.

"Они вывозили мусор круглосуточно, хотя должны возить ночью. Второй момент - изначально сорбентами мусор не пересыпали, пересыпать начали только месяц назад. Сейчас под давлением людей и областной власти они исправляются, но ложка дорога к обеду. Людям гораздо сложнее объяснить, что антропогенная нагрузка возрастет незначительно, если будет все сделано по правилам. Но чтобы все было сделано по правилам, нужно вести общественный контроль, и мы будем в этом помогать", - добавил он. Князев считает, что "если бы не нарушение технологии утилизации отходов, протестов можно было бы избежать".

Достойной альтернативы отстойнику в Светлом Яре не предложено

В изначальном проекте ликвидации волгоградской свалки рассматривался полигон в Волжском и полигон "Комус" в Светлом Яре, куда планировали отвезти часть отходов – порядка 70 тысяч кубов, сообщил глава "Зеленого патруля".

"Полигон "Комус" близок к переполнению, поэтому мы писали в природоохранную прокуратуру, чтобы туда не осуществляли вывоз Кировской свалки. По большому счету, это могло бы привести к тому, что владельцы заполнили бы полигон за счет Кировской свалки и бросили бы его, так что ликвидировать пришлось бы государству", - рассказал Ярослав Князев.

Волжский, в свою очередь, перенасыщен промпредприятиями, отметил он. "Нам на горячую линию звонят по поводу Волжского, там очень много проблем", - добавил Князев. Он считает, что если бы отходы вывозили в Волжский, это вызвало бы такие же протесты, как и в Светлом Яре.

Назначена дата рассмотрения иска светлоярцев к властям

Светлоярский райсуд 15 февраля назначил на 26-е число рассмотрение по существу иска жителей Светлого Яра, в котором они обвинили местные власти в непроведении публичных слушаний о переносе свалки в Светлоярский район, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" жительница Светлого Яра Ольга Завгороднева.

"У нас два ответчика – администрация района и глава поселения. От них были юристы. Исковые требования они не признают. Суд обязал их представить много документов", - сказала она. Она пояснила, что публичные слушания проводились по вопросу ликвидации пруда-отстойника, а перенос туда Кировской свалки не обсуждался.

По словам Ольги Завгородневой, машины продолжают возить отходы в Светлоярский район. "Когда я ехала в суд, насчитала 34 машины", - отметила она.

Напомним, что 26 января инициативная группа жителей Светлого Яра обратилась в территориальную избирательную комиссию(ТИК) района с ходатайством о проведении референдума по вопросу закрытия полигона жирных кислот. ТИК Светлоярского района не нашла нарушений в заявке и направила ее на рассмотрение в городскую думу.

Представители компании "Экотехсервис" пока не прокомментировали результаты прокурорской проверки.