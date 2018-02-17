Глава фонда "Солидарность" рассказала о проверке благотворительной организации силовиками

17 февраля 2018, 05:24

Силовики в Москве побывали с проверкой в фонде "Солидарность", занимающемся благотворительностью на Северном Кавказе, и в находящемся с ним в одном здании образовательном центре "Медина", сообщила "Кавказскому узлу" президент фонда и учредитель центра Лилия Мухамедьярова. По ее словам, от сотрудников организации ревизоры требовали объяснений об обучении детей исламу.

По ее словам, 16 февраля сотрудники силовых структур сначала пришли в образовательный центр "Медина", где объявили о проведении плановой проверки.

"Они ссылались на то, что это плановая проверка, которая занесена в план прокуратуры... но на сайте прокуратуры... мы не нашли наш центр",- рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Мухамедьярова.

Последняя проверка проводилась в центре два года назад, и никаких претензий не было, уверяет она.

Мухамедьярова пояснила, что не присутствовала в начале визита силовиков, а приехала лишь тогда, когда проверка была в самом разгаре. С ее слов, один из визитеров потребовал у сотрудников образовательного центра объяснительные, почему они "учат детей исламу", хотя такие занятия в центре не проводятся.

Силовики опирались на те образовательные программы трехлетней давности, согласно которым было предусмотрено ознакомление с исламом и проводились культурологические семинары. Эти семинары вели не религиозные деятели, а преподаватели различных столичных вузов, кандидаты исторических наук, но в настоящее время эти семинары не ведутся, и центр занимается преподаванием иностранных языков, заверила Мухамедьярова.

"Судя по какой-то реакции этих служб, искали "ислам", искали преподавание ислама: то, чего у нас нет", - пояснила она.

Ислам является второй по численности религией в России (до 20 миллионов человек), приверженцы которой следуют различным направлениям и тарикатам. Большинство российских мусульман - сунниты, около 10% - шииты. Основная часть исповедующих ислам живет на Северном Кавказе, а также в Татарстане и Башкирии. Исторически преемственность всякой исламской общины в России обеспечивалась системой религиозного образования, обязательным элементом которой является обучение языку Корана, то есть литературному арабскому, говорится в справке "Ислам в России", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Риторика силовиков изменилась после того, как в образовательный центр и в фонд явились юристы. До этого ревизоры пытались изолировать сотрудников друг от друга, чтобы добиться подписания неких документов, однако сделать это не удалось, рассказала президент "Солидарности".

По ее словам, при обыске силовики указывали на те программы, которые ранее были разработаны преподавателями "Медины", но на данный момент по ним преподавание в центре не ведется. "У них были распечатки с сайтов, они зачитывали эти распечатки, но это все было старой информацией", - указала Мухамедьярова.

Она отметила, что в последнее время на телефон образовательного центра был "шквал звонков" с вопросом о преподавании ислама, однако каждому звонившему объясняли, что религия в центре не преподается. "За последний месяц были такие усиленные звонки, и приходили посетители, нам это показалось странным, но у нас исключительно центр арабского языка", - утверждает учредитель центра.

По ее словам, фонд "Солидарность", расположенный в том же помещении на третьем этаже, также подвергся проверке со стороны силовиков, несмотря на то, что на руках у них была только санкция на проверку "Медины". "Я позвонила сотрудникам, чтобы они не давали никакую информацию, пока я не приеду", - отметила Мухамедьярова.

Офис благотворительного фонда "Солидарность" расположен в Москве на улице Дубининской, среди регионов работы фонда - Чечня, Ингушетия, Дагестан и Кабардино-Балкария, сообщается на сайте фонда.

Фонд работает на Северном Кавказе с 2009 года и помог формированию там целого ряда благотворительных фондов, сказала Мухамедьярова. "Было важно поднять молодежь на благотворительность. Тогда этого не было", - уточнила она.

"Солидарность" до сих пор продолжает помогать жителям республик Северного Кавказа. Кроме оказания адресной материальной помощи малоимущим, фонд оплачивает также лечение тяжелобольных, детей-инвалидов, рассказала президент организации. "Мы оплачиваем лечение в клиниках по всей стране. Например, с Кавказа они едут лечиться в Челябинск, в Петербург, в Москву", - пояснила она.

В Центре общественных связей ФСБ "Кавказскому узлу" заявили об отсутствии информации о проверке в фонде "Солидарность" и образовательном центре "Медина", отправив за комментариями в региональное УФСБ. УФСБ по Северному административному округу, где расположены фонд и образовательный центр, оказалось недоступно для комментариев.