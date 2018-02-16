Чиновник мэрии Махачкалы осужден за взятку

16 февраля 2018, 22:40

Суд приговорил к 1,75 миллиона рублей штрафа замначальника отдела по жилищным вопросам администрации Махачкалы, признав его виновным в получении взятки.

Как писал "Кавказский узел", 20 апреля 2015 года чиновник, по данным силовиков, был задержан с поличным при получении 50 тысяч рублей. По данным следствия, за эти деньги он пообещал жительнице Махачкалы отнести принадлежащее ей жилье к нежилому фонду.

Ленинский районный суд города Махачкалы признал его виновным по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере) и постановил взыскать с чиновника штраф, в 35 раз превышающий сумму взятки. Кроме того, осужденный на два года лишен права занимать должности в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных или муниципальных учреждениях, говорится сегодня на сайте прокуратуры Дагестана.

Комментариев осужденного или его представителей относительно приговора не поступало.

Отметим, что в январе этого года в Дагестане начались аресты чиновников, связанные с коррупцией. Новости об этом отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".