Мэром Туапсе назначен Владимир Зверев

16 февраля 2018, 21:10

Депутаты туапсинского совета единогласно избрали главой города Владимира Зверева, руководившего Туапсе в 2008-2009 годах.

Как писал "Кавказский узел", 13 февраля администрация Туапсе отобрала три кандидатуры на пост лавы города - Владимира Зверева, который ранее уже был туапсинским мэром, руководителя управления соцзащиты населения в Туапсинском районе Елену Ковалеву и начальника районного Центра занятости Алексея Руссу.

Прежний мэр Туапсе Александр Чехов был задержан вечером 7 декабря 2017 года в аэропорту Краснодара с пакетом, в котором, по данным следствия, находилась денежная взятка. Чехов при задержании заявил, что пакет ему подарил знакомый и о содержимом пакета он ничего не знает. По версии следствия, в пакете была первая часть взятки за признание одного из домов аварийным. 12 декабря мэр Туапсе Александр Чехов подал в отставку по собственному желанию.

Сегодня все 19 депутатов городского совета проголосовали за избрание главой Туапсе Владимира Зверева, сообщается на сайте туапсинской администрации.

В сообщении отмечается, что депутатам были представлены только две кандидатуры, причем вторым стал Николай Ильиных.

Зверев возглавлял администрацию Туапсе с 2008 по 2009 год. После отставки он руководил дирекцией по строительству и реконструкции объектов государственных органов и занимал должность замгендиректора ООО "Регионмонтажспецстрой", информирует "Юга.ру".

Напомним, что ранее опрошенные "Кавказским узлом" туапсинцы в числе первоочередных проблем города назвали плохие дороги, безработицу и утилизацию мусора.