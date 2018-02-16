Ставропольский бизнесмен заподозрен в обмане дольщиков на 28 млн

16 февраля 2018, 19:53

Семнадцать человек откликнулись на предложение купить квартиры в Ставрополе по привлекательным ценам, но так и не получили жилье, сообщили сегодня правоохранители.

Дело о мошенничестве было возбуждено по заявлениям жителей Ставрополья, которые заплатили за квартиры в строящихся домах в общей сложности 28,5 млн рублей.

Согласно версии следствия, глава фирмы, занимавшейся стройматериалами, ввел людей в заблуждение, предложив им купить квартиры на этапе строительства по сниженным ценам. Получив деньги, он не предоставил покупателям квартиры, а полученные деньги потратил, сообщил сегодня со ссылкой на краевое управление МВД "Интерфакс-Юг".

Компания, глава которой заподозрен в мошенничестве с квартирами, поставляет стройматериалы для крупного застройщика, уточнило ставропольское издание NewsTracker.

Потерпевшими признаны в общей сложности 17 человек, предприниматель помещен под домашний арест. Комментариев со стороны подозреваемого или его представителей относительно версии правоохранительных органов пока не поступало.

"Кавказский узел" писал также, что в октябре 2017 года на Ставрополье были осуждены гендиректора двух фирм, которые заключили сделки о долевом строительстве на 29 миллионов рублей и не выполнили своих обязательств. Один из бизнесменов получил пять лет колонии, второй - шесть.