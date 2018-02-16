Власти Чечни рассказали о трудностях с возвращением девочки из приюта в Ираке

16 февраля 2018, 18:28

Специальная комиссия нашла в багдадском приюте маленькую чеченскую девочку, родители которой, предположительно, погибли. Вернуть ребенка в Чечню можно будет, если найдутся его родственники, сообщил сегодня сотрудник аппарата главы и правительства республики.

Как писал "Кавказский узел", 7 февраля в Грозный была доставлена самолетом девочка, обнаруженная ранее в Ираке. В Чечне ее встретили родственники. На родину вернулись и три ее старших брата.

Девочке три-четыре года, ее нашли в одном из приютов в Багдаде члены специальной рабочей группы, которая занимается вопросами возвращения вдов и детей боевиков из Ирака и Сирии, рассказал сегодня "Кавказскому узлу" представитель аппарата главы и правительства Чечни.

"Родители ребенка погибли, сама она в приюте уже около шести месяцев. По законам Ирака, если в течение шести месяцев не находятся родные ребенка, то его уже может усыновить или удочерить любой гражданин страны. Сейчас принимаются все усилия для того, чтобы установить родственников девочки. На сегодняшний день уже есть три заявки от семей, которые считают, что это их ребенок", - сообщил он.

По словам представителя чеченских властей, для того, чтобы установить реальных родственников девочки, будет сделан анализ ДНК. "Затем будет решаться вопрос о ее возвращении на родину", - добавил чиновник.

По его словам, с середины 2016 года в Чечню с Ближнего Востока были вывезены около сотни женщин и детей.

Возвращение женщин и детей с Ближнего Востока в последнее время застопорилось, заявили представители общественных организаций Чечни 5 февраля.

Сколько женщин и детей из Чечни и других регионов России находятся сейчас в Сирии и Ираке, неизвестно, но к настоящему времени в комиссию по возвращению подано более 1200 заявлений от близких таких людей, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник одной из НПО в Чечне, Адлан.

Близким надо быть готовым к тому, чтобы ждать возвращения родных из Сирии или Ирака годами, сказала жительница Чечни Хива. "Главное знать, что твоя дочь и внуки живы. Я жду своих больше трех лет, и таких, как я, очень много. У меня в Сирии находится дочь с четырьмя детьми, зять погиб. Документы в комиссию я отдала в прошлом году, теперь остается только жать. У нас - тех, кто ищет своих детей и внуков - есть постоянная связь. Делимся информацией, узнаем какие-то новости. Очень надеемся, что хотя бы наших внуков домой вернут живыми", - рассказала женщина "Кавказскому узлу".

Среди боевиков из России, уезжавших воевать на стороне "Исламского государства"*, много выходцев с Северного Кавказа, которые нередко увозили с собой и свои семьи, не собираясь возвращаться обратно. Основной приток женщин и детей на территории, контролируемые ИГ*, пришелся на 2015 год. О том, как происходит возвращение детей боевиков в Россию, говорится в материале "Кавказского узла" "Дети халифата: что их ждет после ИГ*".

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата", а материалы о возвращении россиян с Ближнего Востока публикует на странице "Дорога домой: на Кавказ после ИГ*". В разделе "Справочник" также имеется справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* - "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России судом.