Власти Махачкалы признали провал в решении проблемы бродячих собак

16 февраля 2018, 17:11

В Махачкале 7,5 тысячи бродячих собак, и обеспечить полную безопасность жителей городские власти не смогли бы даже при достаточном финансировании, заявил после гибели ребенка в поселке Семендер замглавы столицы Дагестана. Махачкалинские чиновники, ответственные за отлов собак, отстранены сегодня от работы.

Как сообщал "Кавказский узел", проблема бродячих животных в Дагестане приобрела резонанс после того, как 19 февраля 2017 года в Махачкале было найдено тело 9-летней школьницы, погибшей в результате нападения собак. Сегодня в махачкалинском поселке Семендер был найден мертвым четырехлетний ребенок, потерявшийся 15 февраля. По версии МВД, его тоже загрызли бродячие собаки.

После гибели школьницы в феврале 2017 года жители городов Дагестана начали сообщать о случаях массового отстрела собак. 1 марта 2017 года в столице Дагестана был открыт питомник для собак, а в ноябре активисты организации "Эколайф" приступили к строительству центра помощи бездомным животным под Махачкалой. Однако, по данным властей на 26 декабря 2017 года, в Махачкале оставалось около 7,5 тысячи безнадзорных собак.

В Махачкале регулярно производится отлов собак, сообщил на сегодняшнем совещании первый замглавы дагестанской столицы Абдулмуъмин Ибрагимов. По его словам, только в этом году отловлено 140 собак, 90 стерилизовано. В вольерах МУП "Питомец" сейчас находятся 46 собак. При этом чиновник отметил недостаточное финансирование работы специализированного питомника. "На текущий год в бюджет заложено 3,7 миллиона рублей, фактически это работа на три-четыре месяца", - сказал Ибрагимов.

При этом масштаб проблемы таков, что даже достаточное финансирование не могло бы решить ее полностью, заявил он. "По данным Комитета по ветеринарии Дагестана, в городе 7,5 тысяч собак. Учитывая это, надо признать, что даже при максимальной загрузке имеющегося питомника мы сегодня не в состоянии обеспечить полную безопасность", - признал Абдулмуъмин Ибрагимов.

"Родителям и родственникам погибшего ребенка мы это не объясним", - прокомментировал выступление своего заместителя врио главы Махачкалы Абусупьян Гасанов. Он отметил, что в городе зарегистрированы и другие случаи, когда бродячие собаки нападали на людей. Гасанов поручил провести в связи с гибелью мальчика служебное расследование, временно отстранив от работы ответственных должностных лиц.

Ребенок пропал вечером 15 февраля, рассказал на совещании глава Кировского района Махачкалы Салих Сагидов. "По словам соседей, мать ребенка убирала в подъезде, а в это время ребенок выбежал во двор", - проинформировал он. После того, как мать не смогла найти мальчика и сообщила о его пропаже, к поискам привлекли более ста человек - кинологов, работников администрации, жителей поселка Семендер. Спустя два часа глава поселка, Осман Аккобеков, обнаружил тело ребенка. Мальчик лежал в 150 метрах от дома, рассказал Салих Сагидов.

"По мнению врачей, потеря крови была незначительная, и от этого ребенок не мог скончаться. Есть предположение, что он мог умереть от болевого шока", - приводятся слова Сагидова на сайте администрации Махачкалы.

После совещания от работы были отстранены ответственные за вылов собак первый заместитель главы Махачкалы Абдулмуъмин Ибрагимов, директор МУП "Питомец" Абдулгамид Магомедов и замначальника МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" Рамазан Халилов, со ссылкой на пресс-службу махачкалинской администрации сообщает РИА "Дагестан".



Как сообщили РИА «Дагестан» в пресс-службе столичной администрации, отстраненные от исполнения своих обязанностей сотрудники мэрии были ответственны за отлов бездомных животных.

В связи с гибелью мальчика возбуждено дело по ч. 2 ст. 293 УК России (халатность, повлекшая по неосторожности причинение смерти человека). Для установления точной причины его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, говорится на сайте республиканского следственного управления СКР.