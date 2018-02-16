Знакомые жителя Кубани сообщили о его смерти в Сирии

16 февраля 2018, 16:02

Уроженец станицы Крыловской Олег Терещенко, боец частной военной компании, убит в Сирии, сообщили его друзья и знакомые. Среди погибших могли быть россияне, но это требует проверки, прокомментировал инцидент в Сирии МИД России.

"Частная военная компания Вагнера" - воинская часть, формально не связанная с Минобороны. "Кавказский узел" приводил данные "Новой газеты" от 9 октября 2017 года о том, что, по данным участников боев в Сирии, количество погибших наемников "ЧВК Вагнера" исчисляется десятками.

О том, что Олег Терещенко погиб в Сирии, сообщили по меньшей мере четверо его знакомых. По данным одной из его знакомых, это произошло 7 февраля. Девушка уточнила, что дата похорон Терещенко неизвестна, так как сначала его тело должны опознать родственники, сообщило 15 февраля "Эхо Москвы".

7 февраля международная коалиция во главе с США нанесла удар по отрядам, атаковавшим позиции "Сирийских демократических сил". При этом, по данным СМИ, погибли бойцы "частной военной компании Вагнера", уточнило издание.

Информацию о том, что Терещенко "работал в частной военной компании" и "был в командировке в Сирии", подтвердила его знакомая Ирина. "Точно не известно, при каких обстоятельствах он погиб... Сейчас вся станица гудит из-за его гибели", - приводит сегодня ее слова РБК.

Олег Терещенко решил поехать в Сирию "из-за заработка", подтвердил его друг Александр. "Платили хорошо, а он привык красиво жить. Воевал в Чечне, на Украине, в Сирии", - цитирует Александра РБК.

С 2015 года представители частных военных компаний стараются завербовать на войну в Сирии россиян, участвовавших в конфликте на территории Украины, рассказал ранее "Кавказскому узлу" один из добровольцев.

По предварительным данным МИД России, "речь может идти о гибели пяти человек, предположительно граждан России", прокомментировала 15 февраля на брифинге инцидент в Сирии официальный представитель министерства Мария Захарова.

"Есть и пострадавшие, но все это требует проверки, в частности, и в первую очередь, гражданства – являются ли они все гражданами России или других стран. Еще раз хотела бы подчеркнуть, что речь идет не о российских военнослужащих", - приводятся слова Захаровой в стенограмме брифинга, размещенной на сайте МИД.

Ранее сообщалось, что численность российского контингента в Сирии оценивается в 7000 военных. Главными наземными боевыми единицами в составе группировки войск являются наемники из "группы Вагнера" и чеченские военные, заявили "Кавказскому узлу" военные политологи. По их версии, "вагнеровцы" участвуют в боях, а чеченские военнослужащие обеспечивают безопасность российского контингента.

"Кавказский узел" размещает новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".