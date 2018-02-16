Азербайджан заявил об обстрелах своих военных в трех селах

16 февраля 2018, 09:38

123 обстрела со стороны Армении и Нагорного Карабаха за минувшие сутки насчитало Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 15 февраля Азербайджан сообщил о пулеметных обстрелах со стороны Армении.

С 15 по 16 февраля азербайджанские военные были обстреляны в селах Гушчу Айрым Газахского района, Агдам, Коханеби Товузского района, а также на безымянных высотах на территории Кедабекского района, сообщается сегодня на сайте Министерства обороны Азербайджана.

Обстрелы, по данным Минобороны, велись с позиций, расположенных в Ноемберянском, Иджеванском, Бердском и Красносельском районах Армении. Также выстрелы зафиксированы со стороны Нагорного Карабаха.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха к 9.30 мск 16 февраля не прокомментировали данное заявление на своих сайтах.

Отметим, что Нагорной Карабах также регулярно заявляет об обстрелах с азербайджанской стороны. 10 февраля он сообщил о 300 обстрелах своих позиций за неделю.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии. Однако после этого обстрелы в зоне конфликта не прекращались ни на сутки, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

Материалы о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".