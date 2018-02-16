Приговор Абакаровой поднял вопрос доверия к гарантиям властей

16 февраля 2018, 09:57

Дагестанский суд вынес приговор по статье, ужесточенной после того, как вернувшаяся из Сирии Загидат Абакарова была взята под стражу, рассказали "Кавказскому узлу" юристы. Если жительница Дагестана подписала явку с повинной, то суд должен был это учесть, считает эксперт по Северному Кавказу Екатерина Сокирянская.

Как писал "Кавказский узел", 15 февраля Советский райсуд Махачкалы признал Загидат Абакарову участницей незаконного вооруженного формирования (ч.2 ст.208 УК РФ) и приговорил ее к восьми годам колонии. Женщина убедила суд отсрочить исполнение приговора на 13 лет, пока ее младшему ребенку не исполнится 14 лет.

Загидат Абакарова подписала явку с повинной перед добровольным возвращением из Сирии. 24 октября 2017 года, после приезда в Дагестан, она была взята под стражу, несмотря на наличие у нее грудного ребенка. По данным обвинения, ее участие в незаконном формировании заключалось в том, что женщина готовила еду для мужа и других боевиков, стирала одежду и поддерживала чистоту в доме, где жила с мужем.

В отношении Загидат Абакаровой могла быть применена предыдущая редакции ст.208 УК РФ, которая действовала на момент инкриминируемого женщине преступления, сообщил 15 февраля корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Загидат Абакаровой.

Он пояснил, что в прежней редакции ст.208 предусматривала более мягкое наказание. "По старой редакции статьи было предусмотрено от 5 до 10 лет. Считаю, что надо было принять по старой редакции. Прокурор передал дело по новой редакции", - сказал он.

14 декабря 2017 года Госдума приняла закон, ужесточающий наказание по террористическим статьям УК РФ, в частности, по ст.208. Часть 2 этой статьи в редакции от 31.12.2017 года предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы.

Защитник Абакаровой не исключил, что после консультаций с подзащитной и ее родственниками обжалует приговор.

Гособвинение пока не приняло решение об обжаловании приговора, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель прокуратуры. "Только после получения приговора можно что-то сказать. После его изучения и обсуждения", - пояснил он.

В случае с Загидат Абакаровой должна была применяться та редакция статьи УК РФ, которая действовала на момент совершения преступления, считает адвокат Ринат Гамидов, не участвовавший в процессе.

"Я не знаю обстоятельств этого уголовного дела. Но должна применяться та редакция, которая действовала на момент совершения преступления", - сказал 15 февраля корреспонденту "Кавказского узла" юрист.

Он пояснил, что прежняя редакция статьи УК не применяется только в случае, если она ужесточает наказание подсудимому.

Сокирянская: суды должны учитывать явку с повинной

Те женщины, которых вернули из Ирака и Сирии и привлекли к уголовной ответственности, вряд ли еще куда-то смогут и захотят выехать после того, как отсидят свой срок, считает директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская.

"Что касается других женщин, то сложно предсказать их реакции на приговоры. Проект ИГИЛ ("Исламское государство" признано террористической организацией и запрещено в России судом. – Прим. "Кавказского узла") уникален в своем роде, аналогов ему нет и не было ранее. Женщины, которые уезжали туда, думали, что берут билет в один конец, и не рассчитывали возвращаться, полагая, что проведут там остаток своей жизни", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Сторонники радикальных организаций уезжают на Ближний Восток с семьями, так как не планируют возвращаться, рассказал ранее "Кавказскому узлу" бывший боевик, разочаровавшийся в идеях ИГ*. Малоизвестные сведения об этой террористической организации и рассказ человека, побывавшего в ее рядах, опубликованы "Кавказским узлом" в интервью "Путешествие в "Исламское государство"* и обратно".

В настоящее время ИГИЛ* разгромлен, считает Екатерина Сокирянская. "И насколько связанный с ним опыт может быть перенесен на какие-то другие cитуации – большой вопрос. Наверное, практически не может. Но главный вопрос здесь другой: в какой степени наказание этих женщин соответствует букве закона и тем целям, которые ставились при организации кампании по возвращению женщин и детей из ИГИЛ*? Если в деле такой женщины есть явка с повинной, то она должна быть учтена", - считает правозащитница.

По ее предположению, власти хотят показать неотвратимость наказания за вступление в террористическую организацию.

"Но ведь существует примечание к 208-й статье о добровольном прекращении участия в незаконном вооруженном формировании, которая освобождает от уголовной ответственности при отсутствии другого состава преступления. И, видимо, при возвращении из Ирака женщинам обещали, что она будет применена. Если государство хочет, чтобы ему доверяли, то надо держать слово и уважать закон. Но если же явки с повинной нет, я cчитаю, что возвращающиеся люди должны быть осуждены. Они не в «зарницу» играть ездили. ИГИЛ* - одна из самых страшных террористических организаций в современной истории", - пояснила Екатерина Сокирянская.

Напомним, что после возвращения семей боевиков из Сирии представитель МВД Чечни заявил о том, что вернувшимся женщинам будет оформлена явка с повинной, и это позволит им избежать уголовной ответственности за участие в незаконных вооруженных формированиях.

Однако, несмотря на явки с повинной, вернувшиеся из Сирии жительницы Дагестана подвергаются преследованию. Так, 24 октября 2017 года была заключена под стражу мать грудного ребенка Муслимат Курбанова, возвращенная в Россию 21 октября 2017 года вместе с Загидат Абакаровой. Под стражу была взята и вернувшаяся из Сирии 13 ноября 2017 года уроженка Дагестана Виктория Будайханова.

23 января источник в правоохранительных органах сообщил, что суд в Хасавюрте приговорил к 12 годам колонии Наиду Шайх-Ахмедову, также возвращенную из Ирака в Россию осенью 2017 года.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.