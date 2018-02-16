Работа Керченской переправы возобновлена

16 февраля 2018, 07:51

Движение паромов между Краснодарским краем и Крымом, приостановленное ночью в связи с туманом, восстановлено.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью паромное сообщение между Кубанью и Крымом было приостановлено из-за недостаточной видимости в условиях тумана.

"Работа Керченской паромной переправы возобновлена", - говорится в сообщении, размещенном в 07.20 мск на сайте ГУ МЧС по Крыму.

Новости о работе Керченской переправы "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Керченская переправа", а в разделе "Справочник" размещен справочный материал "Переправа "Кавказ - Керчь".