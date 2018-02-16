Таганрогский преподаватель вернулся к работе после увольнения за жалобу Медведеву

16 февраля 2018, 05:12

Руководство Таганрогского металлургического техникума восстановило в должности преподавателя Виктора Макаренко, который лишился работы после обращения к премьеру Дмитрию Медведеву. Замминистра образования Ростовской области Андрей Фатеев принес извинения Макаренко.

"Кавказский узел" информировал, что заслуженный учитель России Виктор Макаренко был уволен из таганрогского техникума 31 января, спустя 10 дней после подписания обращения в адрес Медведева. Сотрудница министерства образования области заявила, что причиной увольнения Макаренко стало не письмо Медведеву, а дисциплинарные взыскания по работе. Лишившийся работы преподаватель заявил, что будет обжаловать свое увольнение в суде. За Макаренко вступился президентский Совет по правам человека, затем сам Медведев поручил разобраться в ситуации вокруг увольнения педагога, после чего этим вопросом занялись региональные власти.

Директор техникума Любовь Лизогуб уволилась по собственному желанию. Исполняющей обязанности руководителя учреждения назначена Людмила Прорерва, которой было рекомендовано восстановить в должности Виктора Макаренко, пишет со ссылкой на сотрудника техникума РИА "Новости".

Прорерва была представлена коллективу техникума заместителем министра образования Ростовской области Андреем Фатеевым. "Прошу прощения перед коллективом техникума, которому пришлось нелегко. Кроме того, я извиняюсь перед педагогом Виктором Макаренко, который приказом Прорервы уже восстановлен на работе", - сказал Фатеев.

Сам Макаренко поблагодарил всех, кто поддержал его после увольнения. "На мою проблему откликнулись многие. Я признателен всем... Жаль, что проблема с отсутствием индексации зарплат бюджетников присутствует во многих регионах страны", - цитирует слова Макаренко, как и слова Фатеева, "Блокнот-Ростов-на-Дону".

"Кавказский узел" писал, что в коллективном письме преподавателей таганрогского техникума в адрес Медведева говорилось о низких зарплатах педагогов. Авторы обращения указывали, что министерство образования региона с 2012 по 2016 год не повышало ставку педагогов, а в 2016 году вовсе утвердило специальное постановление, согласно которому ставка сохранена на прежнем уровне - всего 8289 рублей в месяц, что оставило преподавателей за чертой бедности. Под этим письмом стояла подпись Макаренко.

На сайте Таганрогского металлургического техникума в разделе "Администрация" информации о директоре учреждени, по данным на 05.00 16 февраля, не было, тогда как Виктор Макаренко указан в качестве заместителя директора по учебной работе.