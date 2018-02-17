Ставрополье и Ингушетия стали лидерами по числу соглашений на форуме в Сочи

17 февраля 2018, 16:29

Власти Ингушетии, Чечни, Карачаево-Черкесии и Ставрополья по итогам инвестиционного форума в Сочи рапортовали о подписании инвестиционных соглашений на общую сумму 54,5 миллиарда рублей. Представители Дагестана, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии отчитались о заключении общих соглашений о сотрудничестве, не называя конкретных сумм и деталей.

Чечня договорилась об инвестициях в тепличное хозяйство

На прошедшем 15-16 февраля в Сочи XVII Российском инвестиционном форуме между правительством Чечни и руководством "Россельхозбанка" подписано соглашение о строительстве в республике тепличного комплекса на сумму в 2,5 миллиарда рублей. Об этом корреспонденту "Кавказского узла" сообщил представитель аппарата главы и правительства Чечни.

По его словам, на инвестиционном форуме Чечня представила такие проекты, как строительство в Грозном высотного комплекса "Ахмат-Тауэр", торгово-развлекательного центра "Грозный-молл", завода по производству литий-ионных аккумуляторов мощностью 125 мегаватт-часов в Грозном, завода по выпуску легко монтируемых композитных опор для ЛЭП, телекоммуникационного оборудования и линий связи в Гудермесе, молочного кластера в Гудермесском районе.

Также в рамках форума были презентованы проекты реконструкции объектов пищекомбината "Урус-Мартановский", строительство овощехранилища мощностью 4 тысячи тонн в Урус-Мартановском районе, а также проект строительства тепличного комплекса на 10 гектаров в Грозненском районе.

Тепличный комплекс ООО "ЮгАгрХолдинг" планируется построить в селении Петропавловская Грозненского района. "Речь идет о второй очереди тепличного комплекса, площадью в 10 гектаров и производительной мощностью более 7100 тонн ежегодно. Это позволит создать 180 новых рабочих мест", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель министерства экономического развития и торговли Чечни.

Кабардино-Балкария представила в Сочи проекты на 12,8 миллиарда

Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарии подготовило к инвестиционному форуму в Сочи обобщенный проект развития рекреационного потенциала республики, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Севиль Богацкая, руководитель департамента маркетинга и внешних связей Минэкономразвития республики. В единый проект вошли предложения по развитию санаторно-гостиничного комплекса "Нарзан", кемпинг-парка "Джалы Шу", туркомплекса "Долина нарзанов" и туристско-рекреационного комплекса "Черек", уточнила руководитель департамента.

Еще два проекта, представленных на форуме, предполагали модернизацию мощностей по производству молочной сыворотки и творога на молочном комбинате в Нальчике и расширение консервного завода по производству томатной пасты. Стоимость проекта по молкомбинату составляет 500 миллионов рублей, а ввод второй и третьей очередей на консервном заводе оценен в полтора миллиарда, сообщила Севиль Богацкая.

В области промышленности республика предложила инвесторам вложить 600 миллионов рублей в модернизацию завода по выпуску пластиковой тары. Также на форуме представлен проект по добыче руд Тырныаузким вольфрамо-молибденовым комбинатом.

Тырныаузский горно-обогатительный комбинат остановил работу в начале 2000-х годов, однако власти Кабардино-Балкарии пытаются возродить его. В мае 2017 года в министерстве по делам Северного Кавказа сообщили, что предварительная оценочная стоимость проекта по разработке Тырныаузского месторождения составляет порядка 20 млрд рублей. 11 января для подготовки инфраструктуры на Тырныаузском месторождении была создана компания "Эльбрусский горнорудный комбинат".

Все проекты на общую сумму 12,8 миллиарда рублей, по словам Севиль Богацкой, были представлены на инвестфоруме 15 февраля. "Интерес к проектам проявлен, но о контрактах говорить еще рано. На нашу презентацию обратило внимание много людей - уже радует, что интерес был", - сказала представитель Минэкономразвития Кабардино-Балкарии.

Ингушетия заключила шесть инвестиционных соглашений

Власти Ингушетии в ходе форума подписали в общей сложности 10 соглашений, из них шесть инвестиционных на сумму свыше 8 млрд рублей. Самым крупным стало соглашение о строительстве второй очереди тепличного комплекса в городе Сунже на 4,8 млрд рублей, отчитались власти региона.

"Также среди инвестиционных соглашений, заключенных республикой на форуме, проекты по строительству двух гостиничных комплексов "Кушт-Плаза" и "Кушт-ГIала" в Джейрахском районе, булочно-кондитерского комбината в Карабулаке, предприятия по производству и фасовке пищевой продукции в сельском поселении Кантышево и завода по производству металлоконструкций для теплиц", - говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте правительства Ингушетии.

В сообщении также отмечается, что в ходе форума была достигнута договоренность о передаче Ингушетии крымского туристско-оздоровительного комплекса "Евпатория". Предполагается, что санаторий "будет передан республике в безвозмездное пользование, куда регион будут направлять на отдых детей", заявили власти региона.

По их информации, также Ингушетия "будет сотрудничать с Ярославской областью по четырем направлениям: промышленность, культура, образование и туризм".

Дагестан договорился о сотрудничестве с татарстанским кластером

Дагестан представил на форуме три инвестиционных проекта - проекты по созданию территории опережающего развития "Каспийск", курорта "Матлас" и пятизвездочного гостиничного комплекса "Каспий Плаза". Об этом сообщили власти региона, при этом информации о стоимости данных инвестиционных проектов по состоянию на 15.30 мск 17 февраля не поступало.

В рамках создания территории опережающего развития "Каспийск" запланировано строительство завода по производству сырья для консервной промышленности, комплексного логистического центра, агроиндустриального парка, деревообрабатывающего завода, завода по производству стекловолокна и композиционных изделий, заявили власти республики.

"Реализация проекта ТОСЭР "Каспийск" позволит к 2025 году диверсифицировать экономику моногорода, создать более 3 тысяч новых постоянных рабочих мест, привлечь инвестиции в объеме более 17 млрд рублей”, - говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства Дагестана.

На форуме в Сочи также было подписано соглашение о сотрудничестве между агентством по предпринимательству и инвестициям Дагестана и машиностроительным кластером Республики Татарстан, сообщает 16 февраля ТАСС.

В отличие от инвестиционных контрактов, которые содержат конкретные детали, предварительные договоренности зачастую не приводят к реальному инвестированию. "Предварительная договоренность" ни о чем не говорит – в России все соглашения чаще всего лопаются, как мыльные пузыри... Пиара в таких заявлениях гораздо больше, нежели действий", - пояснила ранее "Кавказскому узлу" доцент Высшей школы экономики (ВШЭ) Наталья Зубаревич.

"Мы хотим скооперироваться с этим кластером и какую-то часть продукции для машиностроения Татарстана производить в Махачкале", - приводит издание слова врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана Башира Магомедова.

Участие в форуме принял премьер-министр Дагестана Артем Здунов, отмечает издание "Дагестанская правда".

Правительство Дагестана было отправлено в отставку вечером 5 февраля. Этому предшествовало задержание врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова и двух его заместителей. 7 февраля премьер-министром Дагестана был назначен министр экономики Татарстана Артем Здунов.

Карачаево-Черкесия рапортовала о модернизации "Кавказцемента"

Карачаево-Черкесия в ходе форума подписала два соглашения - о развитии на территории республики рынка производства сжиженного природного газа и строительстве автомобильных газонаполнительных станций, сообщило 15 февраля РИА "Карачаево-Черкесия".

Также властями региона было подписано соглашение с руководством компании "Евроцемент-групп". Документ предусматривает "продолжение реализации комплекса мероприятий, направленных на поэтапную модернизацию производства цемента на АО "Кавказцемент", отчитались власти республики.

"Объем инвестиций в дальнейшую реализацию проекта составит порядка 1,8 миллиарда рублей. В настоящее время на площадке "Кавказцемента" ведется строительство газопоршневой теплоэлектростанции мощностью 24,9 МВт. Доставлено все основное оборудование будущей электростанции, ведется монтаж основных корпусов ГПТЭС", - говорится в сообщении, размещенном на сайте главы Карачаево-Черкесии.

Северная Осетия решила повысить инвестиционную привлекательность

Власти Северной Осетии представили на форуме в Сочи два инвестиционных предложения - проект предприятия по производству сорбиновой кислоты и мультимодального межрегионального логистического центра в Беслане.

"Уникальность проекта по производству сорбиновой кислоты обусловлена отсутствием аналогичных предприятий в России и ориентированностью на импортозамещение. При выходе на проектную мощность выпуск продукции достигнет 10 тысяч тонн в год. Что касается проекта межрегионального логистического комплекса, было отмечено, что его реализация имеет важнейшее значение для развития транзитного и экспортно-импортного потенциала региона", - отмечается на сайте главы Северной Осетии.

Также власти региона подписали в ходе форума соглашения со Сбербанком, компанией "Ростелеком" и ассоциацией "Национальное конгресс-бюро", которая занимается повышением инвестиционной привлекательностью городов и регионов России, сообщила пресс-служба главы Северной Осетии.

Ставрополье договорилось о строительстве нового завода

Власти Ставропольского края отчитались о заключении на форуме в Сочи 12 соглашений на общую сумму свыше 42 миллиардов рублей.

"Часть из них касается создания новых промышленных объектов в регионе. В их числе – завод по производству гофрокартона с ежегодным объемом выпуска продукции свыше 350 миллионов квадратных метров и реализация проекта АО "ВетроОГК" по строительству ветроэлектростанций (ВЭС) мощностью до 400 МВт. Стоит отметить, что предполагаемая мощность ВЭС на Ставрополье составляет около половины мощности всех объектов ветрогенерации, планируемых "ВетроОГК" к строительству по итогам конкурсных отборов 2016-2017 годов", - сообщается на сайте правительства края.

В сообщении отмечается, что также было заключено соглашение о техническом перевооружении и модернизации производства на заводе "Невинномысский Азот", входящего в холдинг "ЕвроХим".

В рамках расширения межрегионального сотрудничества заключено соглашение о дальнейшем развитии "Национального аэрозольного кластера", якорное предприятие которого – АО "Арнест – расположено на Ставрополье, заявили власти региона.