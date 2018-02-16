16 февраля 2018, 03:20

Туман нарушил работу Керченской переправы

Движение паромов через Керченский пролив приостановлено сегодня ночью из-за неблагоприятных погодных условий.

Новости о работе Керченской переправы, соединяющей Крым и Кубань, публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Керченская переправа". Также в "Справочнике" на "Кавказском узле" можно ознакомиться со справкой "Переправа "Кавказ - Керчь".

Паромное сообщение между Краснодарским краем и Крымским полуостровом приостановлено из-за недостаточной видимости в условиях тумана, сообщил со ссылкой на оператора переправы "Интерфакс-Юг".

По информации погодного сервиса "Кавказского узла", в районе Тамани сегодня ночью +2 градуса без осадков, скорость юго-восточного ветра составляет 3 метра в секунду. Днем ветер усилится до 6 метров в секунду и изменит направление на южное, температура воздуха повысится до +10 градусов, осадков не ожидается. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса могут корректировать данные метеорологов для уточнения прогноза. Сервис доступен также и в легкой версии.

"Кавказский узел" сообщал ранее, что движение паромов через Керченский пролив прерывалось 31 января из-за сильного ветра.

Примечание:

"Керченская переправа остановила работу из-за шторма", "Выросла очередь на паромы Керченской переправы", "Более 400 машин стоят в очереди на Керченской переправе".

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