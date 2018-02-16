Итоги сочинского форума сулят Ингушетии 8,2 миллиарда инвестиций

16 февраля 2018, 02:29

Шесть контрактов по открытию производственных предприятий в Ингушетии подписаны 15 февраля по итогам первого дня Российского инвестиционного форума "Сочи-2018". Общая сумма инвестиций в рамках этих контрактов составила 8,2 млрд рублей.

Тепличный комплекс в Сунже готовится к выпуску первой продукции

"Общее число рабочих мест по всем заключенным контрактам - 700. Три проекта начнут реализовываться в 2018 году. Уже запущен крупный проект на 4,8 млрд рублей, это тепличный комплекс в Сунже. К концу этого года будет завершен первый этап реализации проекта, а остальные этапы – к 2020 году. Инвестиционное соглашение по проекту было подписано в 2017 году", - сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Ингушетии Радмила Нальгиева корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Нальгиевой, ввод второй очереди тепличного комплекса в Сунже обеспечит 400 дополнительных рабочих мест. Предприятие будет выращивать томаты и огурцы, сообщил генеральный директор "Агрокомплекса Сунжа" Махмуд Мальсагов корреспонденту "Кавказского узла".

"Овощи нашего агрокомплекса будут отличаться отменным вкусом и исключительными характеристиками по двум параметрам. Первое – это солнце: в Ингушетии много солнца, которое является главным источником вкусовых качеств любого овоща. Второй наш секрет – горная вода, мы будем поливать наши овощи чистой горной водой реки Асса. Я считаю позором, что при таком потенциале, при наличии всего необходимого, мы не экспортируем овощи и фрукты, а импортируем их", - сказал Мальсагов.

Как заявил министр экономического развития Ингушетии Умалат Торшхоев, соглашение о строительстве второй очереди агрокомплекса в Сунже - самое крупное из подписанных 15 февраля. Первая очередь, мощностью до 9 тысяч тонн овощей в год, выпустит первую продукцию - овощи, салаты и зелень - уже в этом году. Запуск второй очереди увеличит мощности предприятия до 20 тысяч тонн продукции в год, говорится в пресс-релизе, поступившем "Кавказскому узлу".

Запуск первой очереди предприятия планируется через два месяца, это время необходимо на установку современного высокотехнологичного оборудования из Голландии, пояснил гендиректор.

"Наше конкурентное преимущество перед остальными российскими агрокомплексами состоит в том, что мы отказались, например, от дождевой воды для полива овощей, чтобы обеспечить исключительную экологическую чистоту нашего продукта. Хорошо работающее предприятие - это большие налоги в казну республики, занятость населения и рабочие места, для нас это на первом месте", - отметил гендиректор.

Мальсагов призвал не противопоставлять агрокомплекс в Сунже чеченскому агрокомплексу "Родина".

Крупнейший в Чечне тепличный комплекс "Родина" начал работу весной 2015 года. Площадь его теплиц на момент открытия составила 10 гектаров, площадь фруктовых и ягодных садов - 320 гектаров. К весне 2017 года площадь теплиц для выращивания томатов и огурцов была расширена до 30 гектаров, следует из сообщения, опубликованного 15 мая 2017 года на сайте правительства Чечни.

"Мы взаимно дополняем друг друга и не являемся конкурентами, мы партнеры. "Родина" - великолепное предприятие с профессиональными руководителями и персоналом. Наш комплекс будет производить томаты и огурцы, как и "Родина". Но рынок практически пустой, потенциал рынка очень велик, поэтому мы пока не конкуренты. Мы, наоборот, ждем кооперации", - подчеркнул он, добавив, что у нового агрокомплекса уже есть контракты с дистрибьюторами для сбыта продукта.

Ингуш из Сибири создает хлебобулочный комбинат в Карабулаке

На 2018 год в Ингушетии намечена реализация еще одного крупного проекта - предприятия по производству хлебобулочных изделий, рассказала глава Агентства инвестиционного развития Ингушетии Радмила Нальгиева. Сумма инвестиций в это производство составляет, по ее словам, 200 миллионов рублей.

"Вкладываться в эти проекты [агрокомплекс в Сунже и хлебобулочный комбинат в Карабулаке] будут российские инвесторы, но там есть также турецкий капитал. Подрядчиком является турецкая компания", - отметила она.

Предприятие будет выпускать широкий ассортимент хлебобулочной продукции и кондитерских изделий высокого качества, рассказал инвестор проекта, директор ООО "Хлеба Сибири" Магомед Ведзижев корреспонденту "Кавказского узла".

"Оно будет нацелено не только на ингушский рынок, но и на рынки других республик Северного Кавказа. Будем поставлять продукты в детские сады, образовательные и лечебные учреждения", - сказал он.

Комбинат по производству муки из твердых сортов пшеницы и хлебобулочных изделий в Карабулаке планируется построить к 2019 году. Как сообщил министр экономического развития Ингушетии Умалат Торшхоев, "зерно будет закупаться в крестьянско-фермерских хозяйствах региона и поступать в мукомольный цех, а потом на производство изделий". Ввод предприятия обеспечит 110 рабочих мест, говорится в пресс-релизе ведомства, поступившем "Кавказскому узлу".

По словам Ведзижева, инвестиционная привлекательность Ингушетии обусловлена "хорошим предложением", которое сделало правительство республики его компании. "Оно предоставило нам площадку, где будут проведены все коммуникации, постройки и земли для производства, от этого предложения не захотелось отказываться. Я уже 20 лет занимаюсь производством муки и хлебобулочных изделий в городе Татарск Новосибирской области, но по национальности я ингуш, и у меня всегда была мечта организовать хорошее предприятие в Ингушетии", - рассказал бизнесмен.

Магомед Ведзижев признался, что назвать сроки окупаемости вложений в новое предприятие на сегодняшний день затруднительно. "Согласно заключенному соглашению, мы будем инвестировать не меньше 200 миллионов рублей в течение трех лет, а в дальнейшем инвестиции могут дойти до 500 миллионов рублей. Производство будет в трех направлениях – мука, хлебобулочные и кондитерские изделия", - подытожил предприниматель.