Газопровод. Фото: btr https://ru.wikipedia.org

15 февраля 2018, 19:40

Газовики устранили последствия аварии в дагестанском селе

Подача газа в дома жителей села Чинар в Дербентском районе Дагестана полностью восстановлена, отчиталось Минэнерго.

Как писал "Кавказский узел", сегодня на газопроводе в селе Чинар была обнаружена утечка. После этого от газоснабжения отключили 1542 абонента.

Газовики завершили аварийно-восстановительные работы, и в 12:40 мск газ снова был пущен по трубе, сообщило Минэнерго.

К 14:20 мск газоснабжение потребителей было полностью восстановлено, говорится на сайте ситуационно-аналитического управления ведомства.

Примечание:

"Житель Чечни осужден за хищение газа из газопровода", "Хозяин птицефабрики в Дагестане заподозрен в хищении газа", "Долг Дагестана перед "Газпромом" достиг 35,9 млрд рублей".

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