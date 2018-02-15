15 февраля 2018, 19:40
Газовики устранили последствия аварии в дагестанском селе
Подача газа в дома жителей села Чинар в Дербентском районе Дагестана полностью восстановлена, отчиталось Минэнерго.
Как писал "Кавказский узел", сегодня на газопроводе в селе Чинар была обнаружена утечка. После этого от газоснабжения отключили 1542 абонента.
Газовики завершили аварийно-восстановительные работы, и в 12:40 мск газ снова был пущен по трубе, сообщило Минэнерго.
К 14:20 мск газоснабжение потребителей было полностью восстановлено, говорится на сайте ситуационно-аналитического управления ведомства.
"Житель Чечни осужден за хищение газа из газопровода", "Хозяин птицефабрики в Дагестане заподозрен в хищении газа", "Долг Дагестана перед "Газпромом" достиг 35,9 млрд рублей".
15 февраля 2018, 23:13
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15 февраля 2018, 19:40
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Газовики устранили последствия аварии в дагестанском селе
Подача газа в дома жителей села Чинар в Дербентском районе Дагестана полностью восстановлена, отчиталось Минэнерго.
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