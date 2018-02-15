На месте происшествия. 15 февраля 2018 г. Кадр из видео Кубанские новости https://www.youtube.com/watch?v=Kigqr4LC21g

15 февраля 2018, 19:18

Сноубордистка пострадала на курорте "Роза Хутор"

Сосна упала на горнолыжную трассу в Сочи и придавила туристку, девушка госпитализирована с переломами, сообщили спасатели.

Двадцатиметровое дерево упало на нее, когда она спускалась сегодня на сноуборде со склона горнолыжной трассы.

У пострадавшей сломаны руки и ноги, со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщают "Кубанские новости".

На видео, размещенном изданием на YouTube, видно, как спасатели распиливают сосну, освобождая придавленную девушку. Другие туристы продолжают кататься с горы.

Инцидент произошел на трассе "Роза Хутор". Дерево уже убрано с трассы, передает информацию спасателей "Юга".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 16 декабря 2017 года на курорте "Роза Хутор" погиб сноубордист, который катался за пределами снежной трассы.

Примечание:

"Пропавшие на Эльбрусе альпинисты найдены живыми", "Пострадавший на Эльбрусе турист передан врачам", "Турист спасен в горах Западной Грузии".

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