Сноубордистка пострадала на курорте "Роза Хутор"

15 февраля 2018, 19:18

Сосна упала на горнолыжную трассу в Сочи и придавила туристку, девушка госпитализирована с переломами, сообщили спасатели.

Двадцатиметровое дерево упало на нее, когда она спускалась сегодня на сноуборде со склона горнолыжной трассы.

У пострадавшей сломаны руки и ноги, со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщают "Кубанские новости".

На видео, размещенном изданием на YouTube, видно, как спасатели распиливают сосну, освобождая придавленную девушку. Другие туристы продолжают кататься с горы.

Инцидент произошел на трассе "Роза Хутор". Дерево уже убрано с трассы, передает информацию спасателей "Юга".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 16 декабря 2017 года на курорте "Роза Хутор" погиб сноубордист, который катался за пределами снежной трассы.