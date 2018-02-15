15 февраля 2018, 19:18
Сноубордистка пострадала на курорте "Роза Хутор"
Сосна упала на горнолыжную трассу в Сочи и придавила туристку, девушка госпитализирована с переломами, сообщили спасатели.
Двадцатиметровое дерево упало на нее, когда она спускалась сегодня на сноуборде со склона горнолыжной трассы.
У пострадавшей сломаны руки и ноги, со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщают "Кубанские новости".
На видео, размещенном изданием на YouTube, видно, как спасатели распиливают сосну, освобождая придавленную девушку. Другие туристы продолжают кататься с горы.
Инцидент произошел на трассе "Роза Хутор". Дерево уже убрано с трассы, передает информацию спасателей "Юга".
Ранее "Кавказский узел" писал, что 16 декабря 2017 года на курорте "Роза Хутор" погиб сноубордист, который катался за пределами снежной трассы.
"Пропавшие на Эльбрусе альпинисты найдены живыми", "Пострадавший на Эльбрусе турист передан врачам", "Турист спасен в горах Западной Грузии".
15 февраля 2018, 23:13
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