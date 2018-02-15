Марина Абрамкина. Фото: Официальный сайт партии "Республика Дагестан" http://dagestan.er.ru/

15 февраля 2018, 18:49

Уволена замглавы Минтуризма Дагестана

Марина Абрамкина отправлена в отставку с поста врио заместителя министра туризма и народных промыслов Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Марина Абрамкина была назначена заместителем главы Минтуризма Дагестана в апреле 2016 года.

Распоряжение об отставке Абрамкиной, о котором стало известно сегодня, датировано 9 февраля. Его подписал первый вице-премьер Дагестана Анатолий Карибов, который на тот момент временно исполнял обязанности главы правительства. Причиной отставки в распоряжении названо сокращение должности замглавы Минтуризма, сообщает Межрегиональный информационный ресурс молодежи.

В ведении Абрамкиной находилось министерское Управление реализации государственных программ. Помимо нее 9 февраля были отстранены от должностей два советника председателя правительства - Раджаб Идрисов и Абдуллагаджи Омаров, информирует "Черновик".

Текст распоряжения об отставке Абрамкиной на сайте правительства Дагестана, по состоянию на 18:47 мск 15 февраля, опубликован не был. Однако на официальном сайте Минтуризма Дагестана Марина Абрамкина в числе руководителей ведомства уже не указана.

До назначения в Минтуризма Марина Абрамкина возглавляла администрацию Тарумовского района и была обвинена в мошенничестве на 18 миллионов рублей при продаже земельного участка. Следствие считает, что этот земельный участок находился в республиканской собственности, и его продажа в 2014 году была незаконной. Чиновнице предъявлены обвинения по ч.2 ст.286 (превышение должностных полномочий), ч.4 ст.159 (мошенничество), ч.3 ст.160 (присвоение или растрата) УК России. Марина Абрамкина не признала своей вины, заявив, что этот земельный участок в собственность республики не передавался.

В январе 2016 года Марина Абрамкина была привлечена к дисциплинарной ответственности, поскольку, по данным прокуратуры, не смогла подтвердить законность источника денег, на которые купила квартиру в Московской области. При этом Верховный суд Дагестана 14 сентября 2016 года постановил не изымать эту квартиру в пользу государства.

С января московские следователи проверяют в Дагестане сведения о коррупции местных чиновников и силовиков. Проверки сопровождаются задержаниями и арестами чиновников. Новости о ситуации с кадровыми чистками в республике публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Силовики недосчитались 386 миллионов в бюджете Дагестана", "Дагестанские чиновники заподозрены в крупном хищении при строительстве школы", "Число детских лагерей в Дагестане сократилось с 40 до 25".

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