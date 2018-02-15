Волгоградские инвалиды потребовали проверки лестниц на Комсомольском мосту

15 февраля 2018, 18:53

Отремонтированные лестничные сходы с Комсомольского моста в Волгограде не просто недоступны, а и опасны для инвалидов, заявили представители ассоциации "Надежда". Лестничные сходы с моста адаптированы в меру технических возможностей, сообщила мэрия.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 сентября 2017 года представители Волгоградской ассоциации незрячих специалистов "Надежда" обнародовали итоги мониторинга 11 объектов в Волгограде, Волжском и Михайловке. По их данным, попытки сделать что-то для доступности зданий или сооружений инвалидам носят формальный и бессистемный характер. Волгоградские инвалиды в 2017 году также обратились в суд с требованием вернуть наземные пешеходные переходы.

Сегодня председатель общественной организации "Волгоградская ассоциация незрячих специалистов "Надежда" Татьяна Михайленко направила жалобу в прокуратуру Центрального района Волгограда с требованием провести проверку лестничного схода с Комсомольского путепровода, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Комсомольский мост был признан аварийным в 2012 году. В связи с ремонтом в 2015-2016 годах по мосту было сначала ограничено, а потом и закрыто движение. Мост был открыт после ремонта в декабре 2016 года. После реконструкции в квартирах домов рядом с Комсомольским мостом ощущаются постоянный шум и вибрации, на стенах появились трещины, заявили волгоградцы. При этом мэрия признала проблему вибраций и пообещала ее решить.

"14 февраля комиссией в составе специалистов РО ОООИ РСИ ВАНС "Надежда" и председателя Ворошиловской местной организации Волгоградской региональной организации "Всероссийского общества слепых" проведен мониторинг соблюдения прав инвалидов на лестничных сходах с путепровода по ул. Комсомольской. Данные лестничные сходы прошли реконструкцию в 2017 году и должны соответствовать ряду обязательных требований доступности для инвалидов", - поясняется в жалобе.

Согласно документу, комиссия выявила ряд нарушений: "на лестничных сходах отсутствуют приспособления для подъёма/спуска инвалидов-колясочников (отсутствуют пандусы с уклоном не более 8%, подъёмные платформы или лифты), отсутствует рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу лестницы, нет контрастной окраски крайних ступеней маршей лестницы".

Михайленко: лестничные сходы с моста недоступны для инвалидов

На лестнице поручни, соответствующие нормативам, только с одной стороны, вместо двух, но к ним не подойти из-за закреплённых на ступенях металлических швеллеров, рассказала председатель общественной организации "Волгоградская ассоциация незрячих специалистов "Надежда" Татьяна Михайленко.

"К сведению, нахождение на лестнице швеллеров опасно и не предназначено для использования инвалидами-колясочниками. В них нет необходимости, так как их уклон (на данном переходе порядка 50%), не позволяет поднимать/спускать инвалидов, к тому же колеса ни колясок, ни сумок в них не попадают, что подтверждается фотографиями", - пояснила корреспонденту "Кавказского узла" Татьяна Михайленко.

По ее словам, данные лестничные сходы "недоступны инвалидам с поражением опорно-двигательного аппарата и с нарушением зрения".

Рыбников: необходимо демонтировать металлические швеллеры

Пандус там сделать невозможно, а установленные швеллеры только мешают, заявил корреспонденту "Кавказского узла" менеджер организации Евгений Рыбников.

"Если соблюдать норматив, то пандус растянется на 150-200 метров. Мы видим, что этот сход находится рядом с автовокзалом и вокзалом, люди ходят через него. Люди с вещами вообще становятся там маломобильными. Незрячим, людям на креслах-колясках, мамам с детскими колясками тут делать нечего. Для незрячих нет вообще ничего, кроме тех же швеллеров, через которые очень удобно спотыкаться и падать", - пояснил он.

По словам Рыбникова, в ходе мониторинга, проведенного организацией, инвалид, пользующийся коляской, попытался подняться по металлическим швеллерам, однако не смог.

Ранее на спуске не было пандуса, проект его установки не обсуждался с ВАНС "Надежда", пояснил он.

"Формально власти привлекают инвалидов к работе по доступной среде. В 2014-15 годах мы входили в комиссию программы "Волгоград - город равных возможностей". Тогда мы взаимодействовали: нас спрашивали, куда ставить светофоры, как адаптировать переходы. Сейчас этого нет. Сейчас делают, но потом выясняется, что для нас многое недоступно", - отметил менеджер ВАНС "Надежда".

Для создание доступной среды нужно начинать "с дорог, съездов, бордюров и жилья", подчеркнула пользующаяся инвалидной коляской Мария Галкина.

По ее словам, Волгоград приспосабливается к людям с инвалидностью, но очень медленно.

Мэрия Волгограда предложила инвалидам воспользоваться общественным транспортом и пешеходной дорожкой



Во время проведения ремонта Комсомольского путепровода на новых лестничных сходах были установлены наклонные аппарели в большей степени предназначенные для использования пассажирами с негабаритным багажом, а также для провоза велосипедов и детских колясок, отмечается в ответе мэрии Волгограда от 15 февраля на запрос корреспондента "Кавказского узла".

Согласно ответу, ремонт Комсомольского путепровода, включая лестничные сходы, "был произведен с учетом имеющихся технических характеристик объекта".

"При реконструкции путепровода было принято решение об адаптировании лестничных сходов моста для маломобильных групп населения. Работы велись с учетом существующих параметров мостового сооружения – в первую очередь высоты его лестничных пролетов. В соответствии со Сводом правил СП-59 от 2016 года (СНиП 35-01-2001), регламентирующем условия для организации доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения, при реконструкции или капитальном ремонте зданий и сооружений в случае невозможности полного приспособления объекта, следует осуществлять проектирование (...) по адаптации объектов в рамках технической возможности", - отмечается в сообщении пресс-службы мэрии.

В ведомстве также подчеркнули, что "для инвалидов, пользующихся колясками, имеется возможность схода (съезда) с Комсомольского путепровода по пешеходной дорожке, ведущей к ул. Балонина (к автовокзалу) и на площадь перед железнодорожным вокзалом".

"К железнодорожному вокзалу инвалиды-колясочники могут добраться на общественном транспорте, который в настоящее время приспособлен для пользования представителями маломобильных групп населения – он является низкопольным и оснащен откидными аппарелями (...) Были приобретены 4 низкопольных автобуса большой вместимости, которые подключились к обслуживанию пассажиров на опорных маршрутах №6 и №21. Остановка на привокзальной площади также является конечной и для опорного направления №2, которое в декабре 2017 года соединило Красноармейский и Центральный районы. Таким образом, волгоградцы могут быстро и удобно добраться на железнодорожный вокзал из любого района города, воспользовавшись перечисленными маршрутами", - отметила мэрия.