15 февраля 2018, 16:37
Возобновлена подача электричества после масштабной аварии в Краснодаре
Полностью восстановлено снабжение электроэнергией домов 380 тысяч жителей Краснодара, которые остались без света после аварии на ТЭЦ, сообщило Минэнерго.
Как писал "Кавказский узел", авария на Краснодарской теплоэлектростанции 14 февраля привела к отключению электричества в нескольких районах города и обесточиванию светофоров. На дорогах образовались многокилометровые пробки. По данным Минэнерго, к 22.00 14 февраля из 380 тысяч человек, попавших в зону отключения, без света оставались около 30 тысяч.
Оба генерирующих блока, остановленных в результате аварии, перезапущены, сообщается сегодня на сайте ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Полностью возобновить подачу электричества в дома жителей Краснодара удалось к 14:05 мск, говорится на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.