Возобновлена подача электричества после масштабной аварии в Краснодаре

15 февраля 2018, 16:37

Полностью восстановлено снабжение электроэнергией домов 380 тысяч жителей Краснодара, которые остались без света после аварии на ТЭЦ, сообщило Минэнерго.

Как писал "Кавказский узел", авария на Краснодарской теплоэлектростанции 14 февраля привела к отключению электричества в нескольких районах города и обесточиванию светофоров. На дорогах образовались многокилометровые пробки. По данным Минэнерго, к 22.00 14 февраля из 380 тысяч человек, попавших в зону отключения, без света оставались около 30 тысяч.

Оба генерирующих блока, остановленных в результате аварии, перезапущены, сообщается сегодня на сайте ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Полностью возобновить подачу электричества в дома жителей Краснодара удалось к 14:05 мск, говорится на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.