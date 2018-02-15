15 февраля 2018, 16:02

Эдуард Дерев оставлен под стражей

Московский областной суд отклонил апелляционную жалобу и оставил в силе решение об аресте главы Адыге-Хабльского района Карачаево-Черкесии Эдуарда Дерева.

"Кавказский узел" писал, что Химкинский суд арестовал задержанного в Москве главу Адыге-Хабльского района Карачаево-Черкесии из-за нарушения им подписки о невыезде. Дерев перед выездом в Москву уведомил следователей в Карачаево-Черкесии о своей поездке, заявляли информированные источники. При этом представитель СУ СК России по Карачаево-Черкесии заявил, что Дерев не получил разрешение на выезд из республики.

31 августа 2017 года Эдуард Дерев был назначен главой администрации Адыге-Хабльского района Карачаево-Черкесии. 9 сентября следствие возобновило производство по делу о насилии в отношении сотрудника полиции, остановившего в Черкесске свадебный кортеж Эдуарда Дерева. По версии следствия, Эдуард Дерев 31 августа 2012 года, "желая помешать полицейскому выявить возможные нарушения со стороны водителя Кидакоева, действуя совместно с группой неустановленных лиц, ударил его ногой и рукой в лицо".

Московский областной суд оставил без изменения решение районного суда в отношении Эдуарда Дерева и оставил его под стражей до 9 марта, со ссылкой на источник в суде сообщают сегодня "Аргументы и факты".

По данным издания, сегодня Московский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу чиновника на решение Химкинского суда.

По данным на 15.50 мск 15 февраля, на сайте Московского областного суда опубликована информация о заседании по апелляции Дерева Э.В., которое было назначено на 10.00 мск. При этом отсутствуют данные о принятом судом решении. На сайте администрации Адыге-Хабльского района также отсутствует информация о решении суда.

Примечание:

"Эдуард Дерев назначен врио главы Адыге-Хабльского района", "В Черкесске во время конфликта людей сына сенатора Дерева с сотрудниками ДПС ранен полицейский, сенатор винит силовиков", "Глава национально-культурной автономии черкесов требует отзыва сенатора Дерева из Совета федерации".

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