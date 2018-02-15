Автозаправка. Фото: Юрий Гречко / Югополис

15 февраля 2018, 15:18

Прокуратура сочла опасными пять махачкалинских АЗС

В суд направлены иски о закрытии пяти автозаправочных станций, где не соблюдены правила безопасности и нормы по расстоянию до ближайших домов, сообщила сегодня прокуратура Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", ранее похожие претензии послужили основанием для требования закрыть 15 махачкалинских АЗС. Иски были направлены в Кировский районный суд Махачкалы, сообщило ведомство 7 февраля.

На пяти автозаправках прокуратура также нашла нарушения, послужившие поводом для обращения в суд. АЗС не оборудованы взрывоопасными сигнализаторами, расположены на недопустимо близком расстоянии от домов и у них отсутствует автоматическая система противоаварийной защиты, заявило сегодня ведомство.

"Нарушения создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера. В связи с этим прокуратура в отношении владельцев АЗС возбудила административные дела по ст.20.4 КоАП РФ (нарушение правил пожарной безопасности)", - сообщается сегодня на сайте прокуратуры Дагестана.

В Советский районный суд Махачкалы направлены пять исков о приостановлении деятельности АЗС до полного устранения нарушений, заявили в ведомстве.

Надзорные ведомства пристально следят за работой дагестанских АЗС и регулярно рапортуют о выявленных нарушениях после резонансного инцидента, произошедшего 18 марта 2016 года в Кизляре. Тогда на автозаправочной станции произошел взрыв, в результате которого пострадали 35 человек, 60 зданий были повреждены. С 2014 по 2017 год МЧС в республике насчитало девять происшествий на заправках. Травмы получили десятки человек, а материальный ущерб составил более 30 миллионов рублей, рапортовало ведомство. Чаще всего на заправках не соблюдаются противопожарные расстояния относительно жилых домов и общественных зданий, заявило ГУ МЧС по Дагестану. Всего, по данным ведомства, на учете надзорных органов состоит 728 заправок и 70% из них несут угрозу, говорится в материале "Кавказского узла"Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения"

"Кавказский узел" также неоднократно сообщал о взрывах на дагестанских АЗС. Один из последних таких случаев произошел на заправке в селении Какамахи. При взрыве  пострадали двое мужчин, они получили 30% ожогов тела.

Примечание:

"Пострадавшие на АЗС в Дагестане получили обширные ожоги", "Пожар на АЗС в Бабаюрте потушен", "Суд в Махачкале принял решение о демонтаже незаконно установленной АЗС".

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