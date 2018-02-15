Получение земельных участков воодушевило жителей Вольного аула

15 февраля 2018, 11:27

Участки земли около Вольного аула получили 349 нуждающихся семей. Участники жеребьевки рассказали "Кавказскому узлу", что намерены строить дома на своих участках.

Как писал "Кавказский узел", общественная организация "Нальчик за свои права" заключила с администрацией Нальчика договор пятилетней аренды 39 гектаров земли и решила привлечь к распределению участков совет старейшин Вольного аула и местный женсовет, чтобы участки получили самые нуждающиеся.

Для передачи земли жителям Вольного аула избрана форма дачного товарищества, при этом закон допускает регистрацию жильцов в доме дачного строительства. Дороги в районе нового дачного товарищества решено построить за счет городского бюджета. Весной мэрия планирует выставить на торги еще один участок площадью 51 гектар, и организация "Нальчик за свои права" снова будет принимать участие в аукционе, сообщил в январе "Кавказскому узлу" руководитель организации Андзор Шадов.

10 февраля в нальчикском ДК Профсоюзов прошла жеребьевка, в ходе которой было распределено 349 земельных участков между жителями Вольного аула, особо нуждающихся в новом жилье, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из руководителей ОО "Нальчик за свои права" Тимур Шруков.

"Те, кто в состоянии выкупить свой участок, может сделать это сразу же, заплатив за него 75 тысяч рублей. Это кадастровая стоимость участка. С остальными будут заключены договора субаренды, и они должны будут выплачивать по 1300 рублей в месяц до того времени, пока не смогут выкупить свой участок", - рассказал он.

Будущий микрорайон "Сосруко" примыкает к Вольному аулу, и поэтому проведение газопровода, электричества и системы водоснабжения "не повлечет значительных расходов", уточнил представитель организации.

Некоторые участники жеребьевки не пришли, хотя, по словам Шрукова, были извещены о месте и времени мероприятия. "В дальнейшем они получат номера [выделенных им] участков в администрации Вольного аула", - сообщил Тимур Шруков.

Из ОО "Вольный аул" вышли около 100 человек, всем им возвращены деньги, которые они вносили на счета организации - за вычетом 500 рублей, потраченных на подготовку документов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель ОО "Вольный аул" Мурат Кулиев.

Около 90% тех, кто примет участие в жеребьевке, ранее состояли в ОО "Вольный аул", еще 5% - жители других микрорайонов Нальчика, остро нуждающиеся в жилье. Оставшиеся 5% участков будут распределены по усмотрению руководителей организации "Нальчик за свои права", сообщил 8 февраля представитель ОО "Нальчик за свои права". В самом "Вольном ауле" столь массовый отток участников отрицают. По сведениям организации, из 1500 человек, стоящих в очереди на получение земельных участков, свои документы забрали всего около ста.

Мать четверых детей Оксана Абдиева, ставшая одной из обладателей шести соток, сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что люди ждут теплой погоды, чтобы выехать на свои участки.

"Я еще не поняла точное расположение моего участка, не знаю – ровный участок или кривой, но это неважно. Важно то, что мы стали обладателями шести соток, и то, что участки расположены в экологически чистом месте, у подножия Сосруко. Мы все счастливы. Я внесла инициативу построить там образцовый микрорайон в едином стиле. Мы создали группу в WhatsApp, скидываем туда проекты и обсуждаем их. Мы все хотим строиться. Конечно, для этого нужны деньги, но то, что участок есть – это уже полдела. Было бы сложнее, если бы и участок пришлось покупать, и дом строить", - рассказала она.

По ее мнению, 75 тысяч рублей, которые надо заплатить за участок, это "невысокая цена". "Участки в черте города стоят от 600 тысяч до одного миллиона рублей", - сказала Оксана Абдиева, не уточнив, кадастровую или рыночную стоимость имеет в виду.

Жительница Вольного аула Марьяна Озова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ранее стояла в очереди в организации "Вольный аул", но, когда поняла, что получить участок шансов нет, решила перейти в другую организацию.

"Я встала на очередь только из-за земельного участка. То, что я получила участок, это большая поддержка для моей семьи. Мы будем строить дом своими силами, помогут и родители", - сказала она, пояснив, что сейчас ее семья из 11 человек живет в одной квартире.

Житель Вольного аула Алим Мусуков также сказал, что намерен строить дом на полученном участке, поскольку в квартире, где он живет с родителями, – две потенциальные семьи. Заплатить 75 тысяч рублей он сможет, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" мужчина, отметив, что ранее в очереди на получение земли не стоял.

Получатель участка Аслан Ажигоев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что живет с семьей в одном дворе с родителями и семьей брата и ранее также не стоял в очереди, но теперь очень доволен получением участка, в котором "остро нуждался".

"Во время жеребьевки встретил много знакомых, которые так же, как и я, нуждались в этих участках", - сказал Аслан Ажигоев.