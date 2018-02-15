15 февраля 2018, 12:12
Сотрудницы наркодиспансера во Владикавказе задержаны за взятку
Две сотрудницы республиканского наркологического диспансера взяли деньги за подделку результатов медосвидетельствования, сообщило МВД.
По данным ведомства, сотрудники ГИБДД доставили в медучреждение водителя для сдачи биопробы на наркотики и алкоголь. Сотрудницы наркодиспансера предложили ему подделать медицинский акт, потребовав за справку 30 тысяч рублей. При получении денег подозреваемые были задержаны, проинформировали в МВД по Северной Осетии.
В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по двум статьям УК РФ - получение взятки и посредничество во взяточничестве, сообщило 14 февраля ведомство на своем сайте.
"Кавказский узел" ранее писал о задержании 14 февраля двух врачей в Астрахани. По данным следствия, председатель военно-врачебной комиссии и врач военкомата подозреваются в мошенничестве.
"Сотрудница таможни в Северной Осетии заподозрена в получении взятки", "Жительница Северной Осетии подозревается в даче взятки сотруднику ФСБ", "Заведующая приемным отделением больницы в Моздоке заподозрена в получении взятки".
15 февраля 2018, 23:13
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15 февраля 2018, 20:27
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