15 февраля 2018, 12:12

Сотрудницы наркодиспансера во Владикавказе задержаны за взятку

Две сотрудницы республиканского наркологического диспансера взяли деньги за подделку результатов медосвидетельствования, сообщило МВД.

По данным ведомства, сотрудники ГИБДД доставили в медучреждение водителя для сдачи биопробы на наркотики и алкоголь. Сотрудницы наркодиспансера предложили ему подделать медицинский акт, потребовав за справку 30 тысяч рублей. При получении денег подозреваемые были задержаны, проинформировали в МВД по Северной Осетии.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по двум статьям УК РФ - получение взятки и посредничество во взяточничестве, сообщило 14 февраля ведомство на своем сайте.

"Кавказский узел" ранее писал о задержании 14 февраля двух врачей в Астрахани. По данным следствия, председатель военно-врачебной комиссии и врач военкомата подозреваются в мошенничестве

Примечание:

"Сотрудница таможни в Северной Осетии заподозрена в получении взятки", "Жительница Северной Осетии подозревается в даче взятки сотруднику ФСБ", "Заведующая приемным отделением больницы в Моздоке заподозрена в получении взятки".

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