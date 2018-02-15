Сотрудницы наркодиспансера во Владикавказе задержаны за взятку

15 февраля 2018, 12:12

Две сотрудницы республиканского наркологического диспансера взяли деньги за подделку результатов медосвидетельствования, сообщило МВД.

По данным ведомства, сотрудники ГИБДД доставили в медучреждение водителя для сдачи биопробы на наркотики и алкоголь. Сотрудницы наркодиспансера предложили ему подделать медицинский акт, потребовав за справку 30 тысяч рублей. При получении денег подозреваемые были задержаны, проинформировали в МВД по Северной Осетии.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по двум статьям УК РФ - получение взятки и посредничество во взяточничестве, сообщило 14 февраля ведомство на своем сайте.

"Кавказский узел" ранее писал о задержании 14 февраля двух врачей в Астрахани. По данным следствия, председатель военно-врачебной комиссии и врач военкомата подозреваются в мошенничестве.