Дагестанская стройфирма уличена в многомиллионной неуплате налогов

15 февраля 2018, 09:59

Руководство ООО "Каспий-Строй" в Дагестане не уплатило в бюджет около 14 миллионов рублей, сообщили следователи.

По данным следствия, с 2015 по 2016 годы лица руководство "Каспий-Строя", занимающегося общестроительными работами и оптовой торговлей предоставило в налоговый орган заведомо ложные сведения и уклонилось от уплаты налогов на общую сумму около 14 миллионов рублей, рассказали в следственном управлении Следственного комитета РФ по Дагестану.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организации в крупном размере). "В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление виновных лиц и привлечению их к уголовной ответственности. В ходе следствия будут приняты необходимые меры по возмещению причиненного бюджету ущерба", - сообщает 14 февраля ведомство на своем сайте.

"Кавказский узел" ранее писал, что в декабре 2017 года в неуплате налогов был обвинен руководитель компании, торгующей в Дагестане моторным топливом. По данным следствия, он уклонился от уплаты налогов на 16 миллионов рублей, предоставив налоговые декларации с заведомо ложными сведениями.