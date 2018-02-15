15 февраля 2018, 09:59

Дагестанская стройфирма уличена в многомиллионной неуплате налогов

Руководство ООО "Каспий-Строй" в Дагестане не уплатило в бюджет около 14 миллионов рублей, сообщили следователи.

По данным следствия,  с 2015 по 2016 годы лица руководство "Каспий-Строя", занимающегося общестроительными работами и оптовой торговлей предоставило в налоговый орган заведомо ложные сведения и уклонилось от уплаты налогов на общую сумму около 14 миллионов рублей, рассказали в следственном управлении Следственного комитета РФ по Дагестану.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организации в крупном размере). "В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление виновных лиц и привлечению их к уголовной ответственности. В ходе следствия будут приняты необходимые меры по возмещению причиненного бюджету ущерба", - сообщает 14 февраля ведомство на своем сайте.

"Кавказский узел" ранее писал, что в декабре 2017 года в неуплате налогов был обвинен руководитель компании, торгующей в Дагестане моторным топливом. По данным следствия, он уклонился от уплаты налогов на 16 миллионов рублей, предоставив налоговые декларации с заведомо ложными сведениями.

Примечание:

"Четверо махачкалинцев заподозрены в мошенничестве с грантами", "Глава дагестанского предприятия обвинен в мошенничестве", ""Глава компании в Дагестане подозревается в уклонении от уплаты налогов на 7,8 млн рублей"".

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