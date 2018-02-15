МВД начало проверку видео с танцами полицейских в Дагестане 

15 февраля 2018, 08:59

Видеоролик, на котором сотрудники полиции устроили застолье и танцы в служебном кабинете, появился в Интернете. МВД по Дагестану начало служебную проверку.

В видеролике мужчина и женщина в служебной форме танцуют возле накрытого стола в кабинете. На видео также присутствуют две женщины в гражданском, одна из которых сидит за столом и аплодирует танцующим, а другая снимает происходящее на камеру телефона.

Видеоролик с названием "Полковник МВД Дагестана отмечает праздник на рабочем месте" появился на Youtube 14 февраля. К 8.50 мск сегодня он набрал 11 029 просмотров.

МВД по Дагестану начало служебную проверку в отношение сотрудников полиции, появившихся в видеоролике, сообщило ведомство.

"Сотрудник полиции, принимавший участие в данном видеоролике, был уволен из органов внутренних дел в 2017 году. В отношении остальных участников видеоролика Министерством внутренних дел по Республике Дагестан проводится служебная проверка, по результатам которой будет решаться вопрос о привлечении их к строгой дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении, опубликованном 14 февраля на сайте ведомства.