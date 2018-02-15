Железобетонная опора ЛЭП 220/380 В с фарфоровыми линейными изоляторами. Фото VladimirZhV https://ru.wikipedia.org/wiki/Линия_электропередачи

15 февраля 2018, 08:14

30 тысяч жителей Краснодара остались без света из-за аварии

После того, как электрикам удалось восстановить электроснабжение в домах 350 тысяч краснодарцев, без света продолжают оставаться порядка 30 тысяч человек, сообщили в Минэнерго.

Как писал "Кавказский узел", авария на Краснодарской теплоэлектростанции 14 февраля привела к отключению электричества в нескольких районах города и обесточиванию светофоров. На дорогах образовались многокилометровые пробки.

Первоначально под отключение попали восемь подстанций: "Северо-восточная", "Юго-восточная", "Пашковская", "Аэропорт", "Кислородный завод", "ОБД", "ХБХ", "Восточная", сообщило 14 февраля ГУ МЧС по Краснодарскому краю на своем сайте.

"14 февраля в 14:34 (мск) по причине короткого замыкания на линии 110 кВ произошло отключение на оборудовании подстанции 110 кВ в зоне ответственности ПАО "Кубаньэнерго". Далее, действием защит, отключились вторая система шин (СШ) 110 кВ и блоки № 1 и № 2 на Краснодарской ТЭЦ (ООО "ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго")", - проинформировало Минэнерго РФ.

Без электроснабжения, по данным Минэнерго, оставались около 380 тысяч человек и предприятия промышленности в Краснодаре. Было прекращено также внешнее электроснабжение аэропорта.

В 15.19 (мск) было восстановлено электричество в аэропорту, затем включена в работу первая цепь воздушной линии 110 кВ "Краснодарская ТЭЦ – ХБК" и подано напряжение на подстанции "ХБК" и "Восточная".

К 22.00 мск без электроснабжения оставались до 30 тысяч человек. "Для обеспечения электроснабжения социально значимых объектов задействованы передвижные ДЭС в количестве 40 единиц", - сообщается на сайте Минэнерго.

Информации о полном восстановлении электроснабжения в Краснодаре на сайтах регионального МЧС, Минэнерго РФ и "Кубаньэнерго" к 8.10 мск 15 февраля нет. 

Примечание:

"Возобновлена подача тепла в дома краснодарцев", "Жители Кубани усомнились в озвученной властями причине отключения электричества", "Спасатели отчитались об откачке воды из домов жителей Краснодара".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

15 февраля 2018, 10:49

  • Министр ЖКХ Астраханской области приговорен к колонии

    Бывший министр ЖКХ Астраханской области Виктор Яковлев признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорен к двум годам и одному месяцу колонии. Приговор вступил в законную силу, сообщили сегодня следователи.

15 февраля 2018, 09:59

15 февраля 2018, 09:59

15 февраля 2018, 09:27

15 февраля 2018, 08:59

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты