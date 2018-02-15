30 тысяч жителей Краснодара остались без света из-за аварии

15 февраля 2018, 08:14

После того, как электрикам удалось восстановить электроснабжение в домах 350 тысяч краснодарцев, без света продолжают оставаться порядка 30 тысяч человек, сообщили в Минэнерго.

Как писал "Кавказский узел", авария на Краснодарской теплоэлектростанции 14 февраля привела к отключению электричества в нескольких районах города и обесточиванию светофоров. На дорогах образовались многокилометровые пробки.

Первоначально под отключение попали восемь подстанций: "Северо-восточная", "Юго-восточная", "Пашковская", "Аэропорт", "Кислородный завод", "ОБД", "ХБХ", "Восточная", сообщило 14 февраля ГУ МЧС по Краснодарскому краю на своем сайте.

"14 февраля в 14:34 (мск) по причине короткого замыкания на линии 110 кВ произошло отключение на оборудовании подстанции 110 кВ в зоне ответственности ПАО "Кубаньэнерго". Далее, действием защит, отключились вторая система шин (СШ) 110 кВ и блоки № 1 и № 2 на Краснодарской ТЭЦ (ООО "ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго")", - проинформировало Минэнерго РФ.

Без электроснабжения, по данным Минэнерго, оставались около 380 тысяч человек и предприятия промышленности в Краснодаре. Было прекращено также внешнее электроснабжение аэропорта.

В 15.19 (мск) было восстановлено электричество в аэропорту, затем включена в работу первая цепь воздушной линии 110 кВ "Краснодарская ТЭЦ – ХБК" и подано напряжение на подстанции "ХБК" и "Восточная".

К 22.00 мск без электроснабжения оставались до 30 тысяч человек. "Для обеспечения электроснабжения социально значимых объектов задействованы передвижные ДЭС в количестве 40 единиц", - сообщается на сайте Минэнерго.

Информации о полном восстановлении электроснабжения в Краснодаре на сайтах регионального МЧС, Минэнерго РФ и "Кубаньэнерго" к 8.10 мск 15 февраля нет.