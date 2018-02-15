15 февраля 2018, 06:03

Спасатели предупредили о лавинах в Адыгее и на Кубани

До вечера 17 февраля в горах Адыгеи и Краснодарского края прогнозируется сход лавин.

По данным МЧС, экстренное предупреждение в связи с риском схода снежных масс объявлено в Адыгее и Краснодарском крае до 18.00 мск 17 февраля.

Предупреждение актуально для районов, расположенных выше отметки в 1000 метров, говорится в сообщении на сайте Южного регионального центра МЧС.

Жителям и гостям Адыгеи и Кубани спасатели напоминают об основных правилах поведения в горах, в частности, о том, что лучше отказаться от походов в горные районы в снегопад и непогоду, а также о необходимости избегать мест вероятного возникновения лавин.

Согласно погодному сервису "Кавказского узла", в расположенном в Краснодарском крае поселке Мостовской в дневное время 15 февраля будет облачно, без осадков, +7 градусов, в ночное время - +1 градус, также без осадков. Днем 16 февраля и днем 18 февраля осадки не прогнозируются, температура воздуха будет достигать отметки в 6-7 градусов тепла. В поселке Никель (Адыгея) сегодня днем +7 градусов, в ночь на 16 февраля + 2 градуса. Осадки не прогнозируются, как и 16 и 17 февраля. В эти дни столбик термометра поднимется до отметки 7-9 градусов тепла. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

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