Адвокаты указали на вмешательство Васильева в процесс выбора главы Верховного суда Дагестана

15 февраля 2018, 05:38

Врио главы Дагестана Владимир Васильев до подведения итогов конкурса на пост председателя Верховного суда республики публично заявил о том, что ожидает на этой должности кандидата из другого региона. Подобное заявление является вмешательством в процесс конкурсного отбора, считают опрошенные "Кавказским узлом" адвокаты.

Как информировал "Кавказский узел", в 2017 году истекли полномочия главы Верховного суда Дагестана Руслана Мирзаева, который был назначен на эту должность в 2011 году. В мае 2017 года Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) выбрала на пост председателя Верховного суда Дагестана кандидатуру председателя Ленинского райсуда Махачкалы Руслана Исаева, однако он не был утвержден в новой должности. 27 декабря 2017 года ВККС объявила новый конкурс на пост главы ВС Дагестана, заявки от кандидатов принимались до 8 февраля.

3 октября 2017 года президент России назначил врио главы республики руководителя думской фракции "Единой России" Владимира Васильева. 4 декабря 2017 года на встрече с Владимиром Путиным Владимир Васильев сообщил, что в Верховном суде республики решается кадровый вопрос. "Идёт согласование в Верховном суде", - приводятся слова Васильева на сайте Кремля.

Врио главы Дагестана Владимир Васильев в эфире федерального телеканала заявил, что рассчитывает на назначение председателем Верховного суда республики кандидата из другого региона России.

"Сейчас проходит конкурс, и мы в результате получим и председателя суда тоже. Но надеюсь, что это будет не местный судья. Объясню, почему. У нас большое количество незаконного строительства жилых зданий, ... порой строится в зонах, которые недопустимы под застройку. Многие такие здания были узаконены только судебными решениями. Я слежу внимательно: с момента моего прихода у меня нет примеров, когда такие судебные решения возникали", - сказал Владимир Васильев в ходе программы "Вести в субботу", запись которой опубликована на сайте телеканала "Россия 1".

Васильев попытался вмешаться в дела судебной власти

Заявление Васильева является вмешательством в процесс избрания председателя Верховного суда Дагестана, считает адвокат Шамиль Магомедов.

Председатель Верховного суда республики назначается на должность президентом страны сроком на шесть лет по представлению председателя Верховного суда России, при наличии положительного заключения ВККС.

"Получается, что представитель исполнительной власти вмешивается в дела судебной власти, которая согласно Конституции является независимой. Конечно, это желание Васильева, с которым я в принципе согласен, так как вижу, как эта клановая система изнутри пожирает республику", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Магомедов.

Однако он не надеется, что в судебной системе Дагестана произойдут коренные изменения, если председателем Верховного суда будет назначен кандидат из другого региона.

"Такое назначение не решит проблем Дагестана, но при этом немного улучшит климат в судебной системе республики. В целом по всей России есть определенные проблемы в судебной власти, поэтому человек извне не сможет найти решения по всем проблемам. Не будет такого, что вдруг суды Дагестана начнут выносить честные приговоры. Такое невозможно", - полагает Магомедов.

"Кавказский узел" писал, что в преддверии завершения срока полномочий Руслана Мирзаева на посту главы ВС Дагестана, 22 ноября 2016 года, Высшая квалификационная коллегия судей России рассмотрела две кандидатуры на эту должность. В их числе были Руслан Мирзаев и его заместитель Сулейман Сулейманов, однако ВККС отказала им обоим. Мирзаев выражал несогласие с решением квалификационной комиссии. В мае 2017 года опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты, комментируя решение ВККС поддержать кандидатуру Руслана Исаева, отметили, что Высшая квалификационная коллегия судей России впервые не учитывала принцип национального квотирования при выборе кандидатов на пост главы Верховного суда Дагестана.

По словам Магомедова, каждый раз при назначении председателя Верховного суда Дагестана в республике был ажиотаж и шла борьба между кандидатами. "Есть кандидаты из Верховного суда и из других ведомств. За этот пост очень давно борется заместитель председателя Верховного суда Дагестана Сулейман Сулейманов. Кроме него на этот пост претендует начальник управления судебного департамента при ВС РФ в Дагестане Мухтар Омаров. Есть еще некоторые кандидаты, но эти считаются основными", - сообщил адвокат.

Недавние задержания не ослабят интерес к ведущим должностям в республике, так как аресты чиновников носят показательный характер и не являются результатом желания властей кардинальным образом изменить ситуацию в Дагестане, считает Магомедов.

Врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования и науки республики Шахабас Шахов были задержаны 5 февраля, в тот же день в отставку было отправлено правительство Дагестана. 6 февраля все четверо были арестованы по решению Басманного суда Москвы. В ряде ведомств, а также в районных и городских администрациях прошли проверки и выемки документов.

Заявление Васильева является давлением с целью выбора выгодного ему кандидата на пост председателя Верховного суда Дагестана, полагает член адвокатской палаты Москвы Карен Нерсисян.

"Выбор председателя Верховного суда Дагестана является политическим процессом, а не юридическим. Учитывая ситуацию в Дагестане, связанную с последними задержаниями, мнение Васильева играет решающую роль. Его мнение будет учтено при выборе кандидата", - сказал "Кавказскому узлу" Нерсисян.

Выбор председателя Верховного суда Дагестана является политическим процессом, а не юридическим. Учитывая ситуацию в Дагестане, связанную с последними задержаниями, мнение Васильева играет решающую роль

Глава Верховного суда Дагестана из другого региона сможет улучшить судебную систему в республике, но только на короткое время, считает он. "Верховный судья не из Дагестана может улучшить судебную систему в республике, где важны только кумовство и личные связи, а не закон. Но улучшения будут только на короткий промежуток, так как при такой политической власти, как в России, коренные изменения невозможны", - уверен Нерсисян.

В Дагестане есть достойные кандидаты на пост главы Верховного суда

Дагестанский адвокат Алауди Мусаев не согласен с мнением о том, что слова Васильева отразятся на выборе главы Верховного суда республики. Он отметил, что судей назначает не глава республики.

"Решение принимает президент по предложению верховного судьи России. Я думаю, что в Дагестане, где одна из лучших юридических школ страны, много достойных людей на пост председателя Верховного суда. Мне кажется заявление Васильева говорит о его недальновидности", - сказал "Кавказскому узлу" Мусаев.

Адвокат уверен, что не стоит интегрировать кого-то извне в судебную систему Дагестана, а, наоборот, необходимо опираться на качественные дагестанские кадры. "Я надеюсь, что прописанная законом процедура выбора верховного судьи будет соблюдена, и все желающие из Дагестана смогут подавать соответствующие заявки", - резюмировал Мусаев.

Отметим, что ряд ключевых постов в Дагестане после прихода к власти Васильева заняли выходцы из других регионов.

"Кавказский узел" сообщал, что депутаты Народного собрания 1 февраля 2018 года большинством голосов утвердили кандидатуру прокурора Хакасии Дениса Попова на должность генерального прокурора Дагестана. О том, что прежний генпрокурор республики Рамазан Шахнавазов написал заявление об отставке, стало известно еще 13 ноября 2017 года. Васильев 4 декабря 2017 года на встрече с Владимиром Путиным поблагодарил генпрокурора "за то, что он согласовал новую кандидатуру генпрокурора".

После ареста главы правительства республики Абдусамада Гамидова премьер-министром Дагестана 7 февраля был назначен министр экономики Татарстана Артем Здунов.

Новости о ситуации с кадровыми чистками в республике публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".