14 февраля 2018, 23:57
МЧС предупредило о лавиноопасности в Кабардино-Балкарии
Спасатели объявили экстренное предупреждение об опасности схода лавин в горах Кабардино-Балкарии до вечера 15 февраля.
Лавиноопасно на высотах от тысячи метров, говорится в сообщении республиканского управления МЧС.
Предупреждение объявлено до 20:00 мск 15 февраля, уточняется на сайте МЧС Кабардино-Балкарии.
Согласно погодному сервису "Кавказского узла", сегодня ночью в поселке Терскол в Кабардино-Балкарии -9 градусов, ветер дует со скоростью 9 м/с. Днем 15 февраля потеплеет до -3, ветер стихнет до 8 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.
"Спасатели эвакуировали с Эльбруса травмированную туристку", "Спасатель пропал в горах Сочи после схода оползня", "Спасатели предупредили о лавиноопасности в Кабардино-Балкарии".
15 февраля 2018, 10:49
-
Министр ЖКХ Астраханской области приговорен к колонии
Бывший министр ЖКХ Астраханской области Виктор Яковлев признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорен к двум годам и одному месяцу колонии. Приговор вступил в законную силу, сообщили сегодня следователи.
15 февраля 2018, 09:59
-
Азербайджан сообщил о пулеметных обстрелах со стороны Армении
Вооруженные силы Армении за сутки 127 раз нарушили режим перемирия в зоне карабахского конфликта, заявило Минобороны Азербайджана.
15 февраля 2018, 09:59
-
Дагестанская стройфирма уличена в многомиллионной неуплате налогов
Руководство ООО "Каспий-Строй" в Дагестане не уплатило в бюджет около 14 миллионов рублей, сообщили следователи.
15 февраля 2018, 09:27
-
Петиции в поддержку Гамидова и Юсуфова собрали более 1,6 тысячи голосов
Петиция с призывом освободить главу правительства Дагестана Абдусамада Гамидова за неделю набрала 908 подписей. За этот же срок 766 подписей оставлено под петицией в поддержку заместителя Гамидова, Раюдина Юсуфова.
15 февраля 2018, 08:59
-
2
МВД начало проверку видео с танцами полицейских в Дагестане
Видеоролик, на котором сотрудники полиции устроили застолье и танцы в служебном кабинете, появился в Интернете. МВД по Дагестану начало служебную проверку.
-
14 февраля 2018, 06:381
Благотворительный фонд увеличил объем претензий к клубу "Ростов" до 581,8 млн рублей
-
14 февраля 2018, 02:401
Талех Багирзаде приговорен к пяти месяцам лишения свободы за хранение в тюрьме карт памяти
-
13 февраля 2018, 05:46
Три партии в Южной Осетии ликвидированы по решению суда
-
13 февраля 2018, 04:45
Палата адвокатов Армении прервала акцию протеста
-
12 февраля 2018, 01:041
Житель Сочи не попал на рейс Ан-148 из "Домодедово"
-
11 февраля 2018, 07:361
Выходцы с Северного Кавказа выиграли три золота всероссийского турнира по дзюдо
-
15 февраля 2018, 10:49
Министр ЖКХ Астраханской области приговорен к колонии
-
15 февраля 2018, 09:59
Азербайджан сообщил о пулеметных обстрелах со стороны Армении
-
15 февраля 2018, 09:59
Дагестанская стройфирма уличена в многомиллионной неуплате налогов
-
15 февраля 2018, 06:03
Спасатели предупредили о лавинах в Адыгее и на Кубани
-
15 февраля 2018, 01:24
Студенты на акции в Тбилиси потребовали защитить права рабочих
-
15 февраля 2018, 00:445
Израиль отказался официально признать геноцид армян
-
14 февраля 2018, 23:57
МЧС предупредило о лавиноопасности в Кабардино-Балкарии
-
14 февраля 2018, 23:27
Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Чечне
Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ
-
10 января 2018, 10:01Огтай Гюльалиев выбран первым среди равных на третьем этапе конкурса "Герой Кавказа - 2016"
-
20 июня 2017, 23:59Отправляйте сообщения и фото на «Кавказский Узел» через WhatsApp и Telegram
-
14 февраля 2018, 19:46
Двое полицейских в Нальчике уличены во взяточничестве
-
14 февраля 2018, 00:161
Защита Рахаева доказала суду родство понятого и следователя
-
29 ноября 2017, 13:236
Черкесов Аслан Магомедович
-
29 сентября 2017, 10:0616
Гвашев Руслан Индрисович
-
27 сентября 2017, 20:5416
Меликов Сергей Алимович
-
13 февраля 2018, 10:44Дагестанским учителям до сих пор не выплачены деньги за книгоиздательскую продукцию
-
13 февраля 2018, 00:22Помогите раскрыть дело о нападении на ребенка-инвалида
-
12 февраля 2018, 19:14В Махачкале пройдёт съезд патриотов Дагестана
-
11 февраля 2018, 22:31Почему в Дагестане газ дороже, чем в Чечне?
-
11 февраля 2018, 13:40Отсутствие дороги и газа в Избербаше
-
13 февраля 2018, 11:0483
Выходцы с Кавказа в рядах ИГ (ИГИЛ)*
-
28 декабря 2017, 10:504
Кавказ без гей-парадов - как в Чечне притесняют "тех, кого нет"
-
29 января 2018, 15:26
Инфографика. Статистика жертв на Северном Кавказе за 2017 год по данным Кавказского Узла
-
15 января 2018, 18:17
Инфографика. Статистика жертв на Северном Кавказе в четвертом квартале 2017 года по данным Кавказского Узла
-
12 февраля 2018, 21:14
Ингуш, правозащитник Магомед МуцольговНа Северном Кавказе прошел семинар по общественному контролю (фото)
-
10 февраля 2018, 22:17
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима НефляшеваЛистовка МВД Франции о правилах поведения в холода. Какой она могла быть на Кавказе? 27
-
25 января 2018, 21:07
"Осетия и вокруг: взгляд изнутри""Софичка" Киры Коваленко - трагедия со светлым концом 3