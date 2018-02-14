МЧС предупредило о лавиноопасности в Кабардино-Балкарии

14 февраля 2018, 23:57

Спасатели объявили экстренное предупреждение об опасности схода лавин в горах Кабардино-Балкарии до вечера 15 февраля.

Лавиноопасно на высотах от тысячи метров, говорится в сообщении республиканского управления МЧС.

Предупреждение объявлено до 20:00 мск 15 февраля, уточняется на сайте МЧС Кабардино-Балкарии.

Согласно погодному сервису "Кавказского узла", сегодня ночью в поселке Терскол в Кабардино-Балкарии -9 градусов, ветер дует со скоростью 9 м/с. Днем 15 февраля потеплеет до -3, ветер стихнет до 8 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.