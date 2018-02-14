14 февраля 2018, 23:57

МЧС предупредило о лавиноопасности в Кабардино-Балкарии

Спасатели объявили экстренное предупреждение об опасности схода лавин в горах Кабардино-Балкарии до вечера 15 февраля.

Лавиноопасно на высотах от тысячи метров, говорится в сообщении республиканского управления МЧС.

Предупреждение объявлено до 20:00 мск 15 февраля, уточняется на сайте МЧС Кабардино-Балкарии.

Согласно погодному сервису "Кавказского узла", сегодня ночью в поселке Терскол в Кабардино-Балкарии -9 градусов, ветер дует со скоростью 9 м/с. Днем 15 февраля потеплеет до -3, ветер стихнет до 8 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Спасатели эвакуировали с Эльбруса травмированную туристку", "Спасатель пропал в горах Сочи после схода оползня", "Спасатели предупредили о лавиноопасности в Кабардино-Балкарии".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

15 февраля 2018, 10:49

  • Министр ЖКХ Астраханской области приговорен к колонии

    Бывший министр ЖКХ Астраханской области Виктор Яковлев признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорен к двум годам и одному месяцу колонии. Приговор вступил в законную силу, сообщили сегодня следователи.

15 февраля 2018, 09:59

15 февраля 2018, 09:59

15 февраля 2018, 09:27

15 февраля 2018, 08:59

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты