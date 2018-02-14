Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Чечне

14 февраля 2018, 23:27

Подземный толчок зафиксирован сегодня на границе Гудермесского и Курчалоевского районов Чечни. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Согласно наблюдениям сейсмологов, землетрясение произошло сегодня в 20:57 мск в 32 километрах восточнее столицы республики.

Эпицентр толчка находился на глубине 10 километров в точке с координатами 43.26 градуса северной широты и 46.09 градуса восточной долготы, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмоцентра.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", эта географическая точка расположена в Гудермесском районе менее чем в километре от южной окраины чеченского селения Илсхан-Юрт.

О жертвах и разрушениях, вызванных землетрясением, не сообщалось. На сайте республиканского управления МЧС информации о сейсмособытии, по данным на 23:00 мск 14 февраля, не было.

Ранее "Кавказский узел" писал, что жители Чечни не ощутили землетрясения, произошедшего в предгорном Ачхой-Мартановском районе 25 января.