14 февраля 2018, 20:58

Шихахмедов и Байрамов арестованы на два месяца

Житель Дербента Аслан Шихахмедов и его бывший начальник, руководитель управления по земельным и имущественным отношениям администрации Дербентского района Магутдин Байрамов, взяты под стражу по решению суда в Махачкале.

Как писал "Кавказский узел", родные Аслана Шихахмедова с вечера 8 февраля не могли установить его местонахождение и заявили, что он похищен. 12 февраля адвокат Шихахмедова сообщил, что тот найден в махачкалинском изоляторе. Также силовики задержали бывшего начальника Шихахмедова, руководителя управления по земельным и имущественным отношениям администрации Дербентского района Магутдина Байрамова.

Чиновник администрации Дербентского района заподозрен в том, что в сговоре с Асланом Шихахмедовым получил 4,1 миллиона рублей за помощь в предоставлении местному жителю земельного участка.

По словам Мурада Велибекова, адвоката Аслана Шихахмедова, решение об аресте его подзащитного вынес Советский районный суд Махачкалы.

“Советский суд Махачкалы избрал в отношении Аслана Шихахмедова и его бывшего начальника Магутдина Байрамова меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца”, - сообщил сегодня корреспонденту “Кавказского узла” адвокат Шихахмедова. По словам адвоката, Шихахмедов и Велибеков “свою вину не признают”.

Напомним, что вечером 8 февраля силовики провели проверки в администрации Дербентского района Дагестана. Во время проверки силовики изъяли документы, связанные с земельной сферой, сообщил представитель районной администрации.

С января московские следователи проверяют в Дагестане сведения о коррупции местных чиновников и силовиков. Проверки сопровождаются задержаниями и арестами чиновников. Новости о ситуации с кадровыми чистками в республике публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Силовики недосчитались 386 миллионов в бюджете Дагестана", "Дагестанские чиновники заподозрены в крупном хищении при строительстве школы", "Число детских лагерей в Дагестане сократилось с 40 до 25".

Автор: Патимат Махмудова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

14 февраля 2018, 22:55

  • Волгоградские дольщики пикетировали офис Сбербанка

    Шесть дольщиков ЖК "Парк Европейский" потребовали от Сбербанка снизить для них проценты по ипотечным кредитам и передать заложенный волгоградский недострой новому застройщику. Представители Сбербанка заявили, что нынешние предложения строительной компании слишком убыточны для банка.

14 февраля 2018, 22:23

  • Миллиардные нарушения в Дагестане напомнили об амбициях главы казначейства

    Дагестанское казначейство, где Генпрокуратура нашла финансовые нарушения, отвергло претензии надзорного ведомства, указав на отсутствие полномочий для контроля муниципальных закупок. Ведомство, возглавляемое влиятельным дагестанским политиком Сайгидгусейном Магомедовым, до сих пор не вовлекалось в крупные коррупционные скандалы, указали опрошенные "Кавказским узлом" экономист и журналист.

14 февраля 2018, 21:42

  • Политологи сочли маловероятным запрет на поставки российского оружия Армении

    Санкции США направлены на сдерживание России на американских рынках поставок вооружений, заявил политолог Степан Григорян. Армения ограничена в диверсификации поставок вооружения, считает эксперт Карен Вртанесян. Ограничения на закупку российского вооружения не отвечают интересам американцев, уверен политолог Владимир Евсеев.

14 февраля 2018, 20:58

  • 1 Шихахмедов и Байрамов арестованы на два месяца

    Житель Дербента Аслан Шихахмедов и его бывший начальник, руководитель управления по земельным и имущественным отношениям администрации Дербентского района Магутдин Байрамов, взяты под стражу по решению суда в Махачкале.

14 февраля 2018, 20:50

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты