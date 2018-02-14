Шихахмедов и Байрамов арестованы на два месяца

14 февраля 2018, 20:58

Житель Дербента Аслан Шихахмедов и его бывший начальник, руководитель управления по земельным и имущественным отношениям администрации Дербентского района Магутдин Байрамов, взяты под стражу по решению суда в Махачкале.

Как писал "Кавказский узел", родные Аслана Шихахмедова с вечера 8 февраля не могли установить его местонахождение и заявили, что он похищен. 12 февраля адвокат Шихахмедова сообщил, что тот найден в махачкалинском изоляторе. Также силовики задержали бывшего начальника Шихахмедова, руководителя управления по земельным и имущественным отношениям администрации Дербентского района Магутдина Байрамова.

Чиновник администрации Дербентского района заподозрен в том, что в сговоре с Асланом Шихахмедовым получил 4,1 миллиона рублей за помощь в предоставлении местному жителю земельного участка.

По словам Мурада Велибекова, адвоката Аслана Шихахмедова, решение об аресте его подзащитного вынес Советский районный суд Махачкалы.

“Советский суд Махачкалы избрал в отношении Аслана Шихахмедова и его бывшего начальника Магутдина Байрамова меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца”, - сообщил сегодня корреспонденту “Кавказского узла” адвокат Шихахмедова. По словам адвоката, Шихахмедов и Велибеков “свою вину не признают”.

Напомним, что вечером 8 февраля силовики провели проверки в администрации Дербентского района Дагестана. Во время проверки силовики изъяли документы, связанные с земельной сферой, сообщил представитель районной администрации.

С января московские следователи проверяют в Дагестане сведения о коррупции местных чиновников и силовиков. Проверки сопровождаются задержаниями и арестами чиновников. Новости о ситуации с кадровыми чистками в республике публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".