Два врача медкомиссии военкомата задержаны в Астрахани

14 февраля 2018, 20:31

Председатель военно-врачебной комиссии и врач военкомата Астраханской области задержаны по подозрению в мошенничестве. Военком написал заявление об увольнении, сообщил источник.

Сегодня утром в областном военном комиссариате провели обыск сотрудники ФСБ, военной прокуратуры и полиции. Хирург и глава медкомиссии задержаны в связи с возбуждением уголовного дела по ч.3 ст. 159 Уголовного кодекса России (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). Делом занимается военный следственный отдел СКР по Каспийской флотилии.

Еще один врач, заподозренный в мошенничестве, находится в санатории, и поэтому остался на свободе, сообщили "Астраханские новости".

После обыска и задержаний военный комиссар Астраханской области Геннадий Матвеев написал заявление об увольнении с 19 февраля, сообщил источник, близкий к комиссариату.

Ранее, в конце 2017 года, Геннадий Матвеев обратился в суд с иском против командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова, который вынес решение о неудовлетворительности работы военкома. Впоследствии Матвеев отозвал иск, но написал жалобу на Дворникова начальнику Генштаба генералу армии Валерию Герасимову. На 20 февраля была назначена встреча Матвеева с Герасимовым, информирует "Пункт-А".

Как писал "Кавказский узел", 12 апреля 2016 года эксперт Комитета солдатских матерей Анатолий Салин выступил с докладом о нарушениях при медосвидетельствовании призывников. Военком Астраханской области Геннадий Матвеев заявил, что Салин распространил в докладе ложные сведения и опорочил его репутацию. Он подал в суд иск на Салина и сам комитет, однако 21 сентября 2016 года отказался от требования компенсации морального вреда, а 20 октября отозвал и сам иск.

Комментариев от подозреваемых врачей или их представителей и военкома Геннадия Матвеева не поступало. Информации об этом деле на сайте следственного управления СКР по Астраханской области по состоянию на 20:30 мск 14 февраля не было.