Двое полицейских в Нальчике уличены во взяточничестве

14 февраля 2018, 19:46

Два инспектора ДПС задержаны в Кабардино-Балкарии с поличным по делу о вымогательстве взятки у водителя, сообщило следствие.

По данным правоохранителей, 28 января инспектор ДПС остановил в столице Кабардино-Балкарии автомобиль, ехавший в запрещенном направлении по дороге с односторонним движением. Ч.3 ст.12.16. КоАП РФ предполагает за это пять тысяч рублей штрафа или лишение водительских прав на срок от четырех до шести месяцев. Полицейский предложил нарушителю заплатить ему тысячу рублей в обмен на наказание по более легкой статье. Выяснив, что у водителя нет прав, инспектор ДПС потребовал еще 20 тысяч рублей, поскольку за такое нарушение КоАП предусматривает 30 тысяч рублей штрафа, считают следователи.

Водитель передал полицейскому пять тысяч рублей, а остальную сумму пообещал выплатить позже. Инспектор указал отдать эти деньги коллеге. Поскольку потерпевший сообщил об этой договоренности правоохранителям, оба инспектора были задержаны с поличным сотрудниками подразделения собственной безопасности МВД, говорится в сегодняшнем сообщении следствия.

Один из задержанных подозревается по ч. 3 ст. 290 УК России (получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие), а против другого возбуждено дело по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 290 УК России (пособничество в получении должностным лицом взятки за незаконное бездействие), сообщается на сайте следственного управления СКР по Кабардино-Балкарии.

Комментариев подозреваемых или их представителей относительно позиции следствия не поступало. На сайте МВД Кабардино-Балкарии по состоянию на 19:30 мск 14 февраля комментариев относительно задержания полицейских не было.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 28 декабря 2017 года начальник отдела наркоконтроля полиции Нальчика был заподозрен в вымогательстве взятки на 50 тысяч рублей.